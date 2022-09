Cinco oficiales del Departamento de Seguridad Pública son investigados por actuación en tiroteo de Uvalde

Cinco oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas están siendo investigados respecto a sus acciones durante el tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, en donde murieron 19 menores y dos maestras.



Austin American-Statesman reportó el martes que los elementos fueron remitidos a la Oficina del Inspector General del estado.



El DPS confirmó a varios medios de comunicación que dos de los agentes que estaban en el lugar durante la masacre, fueron suspendidos con goce de sueldo.



El mes pasado, el director del DPS de Texas, Steven McCraw, dio a conocer una revisión interna de la conducta de los oficiales del departamento durante el tiroteo.



Tras completarse la revisión, el departamento decidió que no identificaría públicamente a los cinco oficiales que están bajo investigación, le dijo a ABC News el portavoz del DPS de Texas, Travis Considine.



Desde un comienzo, la actuación de los agentes involucrados en intervenir en el tiroteo de la escuela Robb fue fuertemente criticada. Especialmente por qué tardaron más de 70 minutos en ingresar al aula en donde estaba Salvador Ramos, el autor del tiroteo, mientras los niños habían realizado ya varias llamadas al 911, desesperados por ayuda.



En julio se presentó el informe de investigación de un comité de la Cámara de Representantes de Texas, el cual halló “fallas sistémicas” por parte de las autoridades durante el tiroteo.



El informe señala que el personal del DPS se encontraba entre los agentes del orden público locales, estatales y federales que no tomaron medidas suficientes para detener la masacre.



De acuerdo con Axios, el DPS de Texas publicó un correo electrónico de julio de McCraw al personal del departamento con una nueva política policial tras la masacre de Uvalde.



“Los oficiales de DPS que respondan a un tirador activo en una escuela estarán autorizados a superar cualquier retraso para neutralizar a un atacante”, dijo McCraw, señala CNN.



“Cuando un sujeto dispara un arma en una escuela, sigue siendo un tirador activo hasta que es neutralizado y no debe ser tratado como un ‘sujeto atrincherado'”, añade.

