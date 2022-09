Eliza Fletcher: el caso de la heredera multimillonaria secuestrada y asesinada que conmociona a la ciudad de Memphis

El secuestro y asesinato de una heredera multimillonaria estadounidense ha conmocionado a los residentes de la ciudad de Memphis, en Tennessee.

Su nombre era Eliza Fletcher, de 34 años, y su cuerpo fue encontrado este lunes en la parte trasera de un apartamento dúplex cerca de la comunidad en donde solía salir a trotar.

Las autoridades arrestaron a un hombre de 38 años llamado Cleotha Abston en relación al caso.

El ahora acusado cumplió una condena anterior de 20 años en prisión por secuestrar a un prominente abogado del estado a punta de pistola en el año 2000. Fue puesto en libertad en 2020.

Fletcher era madre de dos hijos y trabajaba como maestra. Fue secuestrada mientras trotaba el viernes por la mañana cerca del campus de la Universidad de Memphis.

What a beautiful person, a school teacher singing to her students.

Eliza Fletcher was killed by a career criminal. Lives like hers are lost because we care more about criminals than law abiding citizens.

pic.twitter.com/hdVAXSJGDB

— Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) September 6, 2022