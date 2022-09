“Me ayudó a decidir”: Dani Alves reveló la razón de su llegada a México con Pumas UNAM

La llegada de Dani Alves a Pumas UNAM revolucionó México, a nivel de expectativas y de focos. Sin embargo, el mismo no ha tenido el mejor andar, pues no ha encontrado los resultados esperados, algo que molestó a la afición universitaria.

Ahora, el mismo jugador brasileño habló sobre su llegada al equipo mexicano, al ser invitado al Podcast de Efraín Velarde, Casa Velarde, en donde reveló la razón de su llegada al equipo universitario.

“Yo quería venir a un equipo de futbol que no sólo sea eso. Hay muchos que hacen dinero con esta plataforma y no están diciendo nada real a las personas”.

“Cuando se dio la oportunidad de venir a un equipo que representa a una Universidad Nacional, mis ganas se fueron al espacio. Eso fue lo que me ayudó a decidir. No es el hecho de representar a un equipo de futbol, sino representar algo más”.

Además, en la misma entrevista también dejó saber que desde la Serie A de Italia tuvo ofertas de trabajo, pero que no le convenció llegar nuevamente al país de la bota, lugar donde estuvo con la Juventus de Turín.