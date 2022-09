“Se entregará”, dice una fuente sobre Steve Bannon quien enfrenta una acusación del estado de Nueva York

Steve Bannon, quien fue asesor del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y quien enfrenta una acusación por cargos estatales en Nueva York se entregará, así lo dieron a conocer dos fuentes cercanas al acusado a CBS News.



Si bien las fuentes se animaron a decir cuál será el siguiente paso que dará Bannon, no quedaron claros detalles de los cargos y la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York se negó a comentar al respecto.



Dicha declaración llega días después de que The Washington Post diera a conocer que Bannon se entregará el próximo jueves.



Steve Bannon ha mencionado en varias ocasiones que la fiscalía le ha presentado varios cargos falsos y lo reconfirmó a través de un comunicado de prensa: “Solo unos días después de haber sido golpeado tres veces por matones trastornados de la ciudad de Nueva York inspirados por la administración Biden para asesinarme por la policía, el fiscal de distrito respaldado por Soros ahora ha decidido presentar cargos falsos en mi contra 60 días antes de las elecciones intermedias porque WarRoom es la principal fuente del movimiento de base MAGA”.



Bannon, de 68 años, encaraba desde noviembre de 2021 un cargo penal por su negativa a comparecer ante dicho comité y otro por no querer entregar documentos y por ambos ha sido condenado culpable.



La condena puede acarrearle entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de hasta $100,000 por cada cargo.



El comité quería que Bannon testificara porque creía que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir el 6 de enero, cuando el Congreso tenía previsto certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre y Trump había convocado una protesta cerca de la Casa Blanca.



En agosto de 2020 Bannon fue acusado por supuestamente defraudar a los donantes por cientos de miles de dólares con una campaña de recaudación de fondos para construir un muro a lo largo de la frontera sur, conocida como la campaña “Construimos el muro”.

Te puede interesar:

– Juez rechaza solicitud de nuevo juicio para Steve Bannon y podría ser sentenciado a 30 días de cárcel

– Steve Bannon dice estar dispuesto a ir a prisión por apoyar a Trump tras condena por desacato

– Exasesor de Donald Trump, Steve Bannon es declarado culpable de desacato al Congreso