Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Regresan Los Angeles Azules

Los Angeles Azules, intérpretes de éxitos como “El listón de tu pelo”, “Amor a primera vista” y “17 años”, iniciaron De Iztapalapa para el mundo, una gira que los llevará por más de una veintena de ciudades del país. El combo ofrecerá dos shows en el Honda Center, 2695 E. Katella Ave., Anaheim. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $29. Informes livenation.com.

Foto: Cortesía

Esculturas de papel

El Centro Cultural y Cinematográfico (2401 W. 6th St., Los Angeles) estrenará Extra+Ordinary Paper, una exhibición de la artista Tania Póo en la que se se exponen esculturas de papel. La muestra es el resultado de diez años de experimentación y desarrollo del talento de la creadora. A partir de hoy jueves y hasta el 28 de octubre. Entrada gratuita. Informes cccmla.com.

Concierto en el parque

La ciudad de Santa Monica presenta su segundo evento anual Americana in the Park, una serie de conciertos que tienen lugar en el Gandara Park (1819 Stewart St., Santa Monica) durante ese mes. En esta ocasión un grupo de maestros de la tienda de guitarras McCabe’s, el McCabe’s Hootenanny Collective, invita a los asistentes a llevar sus instrumentos y unirse a cantar juntos. También participa el grupo de bluegrass AJ Lee and Blue Summit. Domingo 4 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes santamonica.gov.

Foto: Cortesía

Show de danza mexicana

La Pacífico Dance Company celebra 30 años de existencia, y lo hace con el concierto Desde México, que presentará en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd E, Los Angeles). La compañía mostrará la cultura mexicana a través de bailables que cuentan la historia y la tradición de ese país, desde danzas tradicionales como El venado, hasta nuevas piezas como A lo norteño, de Matthew de León. Sábado 8 pm. Boletos $35 a $65. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Auto en exhibición

Poco tiempo después de que se presentó al mundo en la Monterey Car Week, el nuevo DeLorean Alpha5 EV estará ahora en exhibición en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), uno de los primeros lugares del mundo donde se puede ver este vehículo. El nuevo auto muestra un diseño icónico del DeLorean de los últimos 40 años. Disponible hasta el 25 de septiembre en el vestíbulo del museo. Boletos $12 a $19. Informes y horarios petersen.org.

Foto: Cortesía

Festival familiar

La ciudad de Irvine, en colaboración con el South Coast Chinese Cultural Center, llevará a cabo el Mid-Autumn Festival en el Great Park (8000 Great Park Blvd., Irvine). El evento, también conocido como el Moon Festival o el Mooncake Festival, se celebra en algunas comunidades asiáticas del este y del sureste; es la segunda más importante luego del Año Nuevo Lunar, y data de más 3000 años, cuando el emperador de China adoraba la luna para tener una cosecha abundante. Viernes 5 a 9 pm. Gratis. Informes cityofirvine.org.

Comida en el LA Zoo

El Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) tiene un nuevo local en sus instalaciones, el Bean Sprouts Cafe, un lugar de comida para niños que se especializa en alimentos saludables para los visitantes de todas las edades. Entre las opciones que ofrece hay pizza, smoothies y sandwiches, así como “Imaginibbles”, una serie de comidas con diseños creativos para hacer la comida más divertida y saludable. Abierto los días que está abierto el zoológico. Precios de la comida son accesibles. Entrada al parque $17 a $22. Informes lazoo.org.

Foto: Cortesía LA Zoo

Pasteles en el Getty

Eighteenth-Century Pastels es una exhibición del museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) en la que se presentan trabajos de la colección del museo junto con cuatro préstamos. A mediados del siglo 18, los trabajos en pastel alcanzaron una popularidad sin precedentes. Las piezas de la muestra fueron creadas por Jean-Étienne Liotard, John Russell y Rosalba Carriera, entre otros. Termina el 26 de febrero. Entrada gratis. Informes y horarios getty.org.