La inmersión en dos idiomas proporciona un entorno de aprendizaje valioso para los estudiantes

Como defensora de las escuelas públicas chárter, cuyos sellos distintivos son la flexibilidad y la autonomía que les ha permitido reimaginar la educación pública en nuestro estado, me emociona ver las tendencias de los modelos educativos que están creando resultados positivos para nuestros estudiantes.

En la educación pública, estamos viendo la aparición de programas de inmersión en dos idiomas. Estas son escuelas que enseñan tanto en inglés como en otro idioma. Los estudiantes que ya dominan el otro idioma tienen la oportunidad de aprender inglés junto con los estudiantes que hablan inglés con fluidez y están aprendiendo el segundo idioma. A medida que nuestra sociedad se vuelve más entrelazada y global, muchas familias están buscando modelos educativos que proporcionen el entorno multilingüe con el que muchos de nosotros crecimos en la escuela.

Los padres están notándolo.

Un artículo reciente de EdSource mostró que la introducción de programas de inmersión en dos idiomas se correlacionó con reversiones en la disminución de las inscripciones en las escuelas públicas. Este año, la Legislatura del Estado de California también debatió un proyecto de ley que proporcionaría a los distritos 750 millones de dólares adicionales para desarrollar e instituir programas de inmersión en dos idiomas en todo el estado. Si bien el proyecto de ley fracasó por poco, los legisladores que presentaron la medida dijeron que lo intentarán nuevamente.

Un ejemplo de una escuela que se especializa en este modelo de aprendizaje es el Centro de Aprendizaje Multicultural (MLC por sus siglas en inglés), en Canoga Park. La misma sirve a estudiantes desde kindergarten hasta el 8º grado utilizando un programa de inmersión dual en español e inglés, con un enfoque en las competencias globales y socioemocionales. Su misión es “reunir a una comunidad diversa de estudiantes donde las diferencias culturales e individuales son los componentes básicos del éxito académico, social e intrapersonal”.

En esta escuela pública chárter no solo están desarrollando alumnos bilingües y alfabetizados en dos idiomas, sino que sus sólidos datos académicos muestran el impacto que están teniendo en sus estudiantes, ubicándose en el 10 por ciento superior en el estado, en la progresión en matemáticas con estudiantes latinos y de bajos ingresos.

MLC abrió su programa de doble inmersión hace 20 años, cuando la educación bilingüe era prohibida en California. Durante dos décadas, las escuelas públicas chárter en California se convirtieron en los administradores de estas pedagogías de afirmación cultural y aceleraron el éxito de los estudiantes al expandir la educación bilingüe y las escuelas centradas en la inmersión en dos idiomas. El éxito de MLC, y de tantos otros que entendieron el valor de la educación de doble inmersión (VOICES, Language Academy of Sacramento, Academia Anahuacalmecac), sirvió como un ejemplo para que otros tomaran y diversificaran estos modelos en todo el estado.

Otro ejemplo es Ararat Charter School, que también se encuentra en el Valle de San Fernando, la cual emplea un modelo de instrucción armenio y español y es la primera escuela en enseñar armenio y español a todos sus estudiantes. Por su parte, City Language Immersion Charter, en Los Ángeles, ha incorporado el aprendizaje cultural en su programa para que los estudiantes no solo aprendan a apreciar sus raíces, sino que se les enseñe a apreciar y valorar los antecedentes culturales de sus compañeros.

Con el Mes de la Herencia Hispana que comienza a mediados de este mes, creo que es importante que nosotros, como latinos, nos enorgullezcamos de celebrar nuestra historia, nuestra cultura y encontremos fuerza en el poder de nuestras profundas contribuciones a California y al resto de la nación. Los latinos somos el grupo cultural más grande del Estado Dorado y, por lo tanto, nuestro futuro, marcado por la oportunidad y la lucha, es determinante para los sueños de nuestro estado.

Cuando emigré de México, la educación pública no veía tan amablemente estas iniciativas como lo hace hoy. Como madre e inmigrante, creo firmemente que nuestras escuelas deben desbloquear oportunidades para el éxito académico y de vida, y es por eso que he dedicado mi carrera a apoyar a las escuelas públicas chárter en California, donde los estudiantes son vistos, afirmados y apoyados para alcanzar su potencial. No podría estar más orgullosa de nuestras escuelas públicas chárter bilingües y del camino que están abriendo para integrar el idioma, la cultura y los logros para todos. El futuro es latino, y ese futuro es ahora.

Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA por sus siglas en inglés).