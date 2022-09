Nuevo video en 8K muestra el naufragio del Titanic con detalles sin precedentes

Un video publicado la semana pasada por OceanGate Expeditions presenta las imágenes de mayor resolución hasta la fecha, con un “nivel de detalle asombroso”, de los restos del Titanic, el emblemático transatlántico de pasajeros que se hundió en 1912 durante su viaje inaugural y que hoy descansa en un lecho marino a 3.784 metros bajo la superficie del Atlántico Norte, a unas 400 millas náuticas de Terranova (Canadá).

El clip, que es el primer y único video en 8K del mundo de los restos del naufragio –aproximadamente cuatro veces la resolución de un televisor medio de ultra alta definición 4K–, ayudará a los arqueólogos marinos a estudiar más a fondo el ritmo de descomposición del Titanic, además de identificar la vida marina que prospera dentro y alrededor del naufragio, dijo Stockton Rush, presidente de OceanGate Expeditions, la organización fundada en 2009, que está detrás de la expedición.

En el video, grabado durante una expedición en 2022, se puede ver nuevos y sorprendentes detalles sobre el condenado transatlántico de lujo, como la proa del barco, el ancla de babor, el casco número uno y una enorme cadena de anclaje.

“Uno de los clips más sorprendentes muestra una de las calderas de un solo extremo que cayó al fondo del océano cuando el Titanic se partió en dos“, dijo Rory Golden, de OceanGate. “En particular, fue una de las calderas de un solo extremo que se detectó por primera vez cuando se identificaron los restos del Titanic en 1985”.

“Por ejemplo, nunca había visto el nombre del fabricante del ancla, Noah Hingley & Sons Ltd., en el ancla de babor”, continuó Golden. “Es emocionante que, después de tantos años, podamos haber descubierto un nuevo detalle que no era tan obvio con las anteriores generaciones de tecnologías de cámaras”.

OceanGate, comenzó a ofrecer viajes anuales al pecio del Titanic en 2021. Este año, los “especialistas en misiones” civiles pagaron 250.000 dólares cada uno por el privilegio de unirse a expertos en buceo, historiadores y científicos en la expedición.

En comparación con los precios del turismo espacial, que pueden alcanzar decenas de millones de dólares, esta tarifa es solo “una fracción del coste”, explica Rush, a The New York Times.

The 110-year-old ship, which rests on a seabed 2.4 miles below the surface of the North Atlantic, was captured in 8K resolution—about four times the resolution of the average 4K ultra-high-definition television.

Via @SmithsonianMag: https://t.co/VeeTuRYvWE #Titanic

— OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) September 7, 2022