Programa estatal permitirá sembrar árboles en escuelas de Pacoima

Funcionarios estatales anunciaron en Pacoima un plan estatal que consiste en plantar árboles en escuelas para refrescar planteles y proteger a los estudiantes ante olas de calor como la que actualmente azota al estado.

Cindy Montañez, directora ejecutiva de la organización civil TreePeople, dijo en conferencia que el proyecto iniciará en breve con 153 árboles que serán plantados en escuelas en Pacoima.

El proyecto consiste en plantar los árboles que proporcionen sombra en escuelas en las que ahora solo hay asfalto, lo que eleva el calor en las horas en que los alumnos asisten a clases y la temperatura interfiere con su aprovechamiento y aprendizaje.

Montañez explicó que “los árboles pueden reducir hasta en 45 grados Fahrenheit en los plateles educativos, sin tener que depender del sistema eléctrico”, que ya enfrenta un sobre consumo en esta ola de calor.

Funcionarios, activistas y estudiantes durante la conferencia de prensa en que se anunció que se sembrarán 153 árboles en los planteles educativos de Pacoima.

De acuerdo con la directora ejecutiva, su organización ha llevado una batalla de décadas para lograr que se planten árboles de sombra en las instituciones educativas.

El secretario de la Agencia de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot, anunció que el proyecto de árboles enverdecer escuelas y refrescarlas cuenta con un presupuesto de 150 millones de dólares que aprobó el estado.

“Dentro de las próximas meses y años tendremos áreas verdes exactamente donde ahora estamos parados”, dijo el secretario mientras pisaba un área de descanso construida completamente en asfalto en la Pacoima Middle School.

Agregó que el plan busca “que nuestros niños estén seguros, antes las temperaturas en aumento”.

El secretario advirtió que, de acuerdo con científicos, la temperatura en California ascenderá en promedio seis grados para mediados del siglo y nueve grados hacia fines del actual siglo, “pero eso es solo en promedio, las temperaturas van a oscilar”.

Crowfoot destacó que California ha invertido $54,000 millones de dólares en medidas para proteger el medio ambiente en los últimos dos años.

Enfatizó que ese presupuesto en favor de la naturaleza “es más de lo que invierte la mayoría de los países” en cuidar su medio ambiente.

También recordó que en agosto se probó un plan para que en California se elimine gradualmente la venta de vehículos nuevos de consumo de gasolina y se sustituyan en cien por ciento en el año 2035 por venta de modelos nuevos únicamente eléctricos.

El presupuesto de $150 millones para enverdecer planteles educativos fue aprobado este año tanto por la legislatura estatal como por el gobernador Gavin Newsom.

El estado consideró para esa aprobación que por lo menos seis millones de estudiantes menores de edad en California asisten a clases en planteles que carecen de áreas verdes y árboles, son unidades construidas únicamente en asfalto y concreto.

Las condiciones han empeorado este año cuando el estado enfrenta la peor ola de calor que se ha registrado en años.

Los recursos para reverdecer las escuelas serán administrados por el Departamento Forestal de California (CalFire), que proporcionará recursos adicionales para proteger estudiantes, maestros y comunidades escolares ante olas de calor extremo y las llamadas “islas de calor” que son peligrosas.

Los bomberos tendrán cuidado en elegir los mejores lugares, los más seguros, para plantar los árboles en las escuelas.

De acuerdo con el programa, la sombra de los árboles reducirá en decenas de grados la temperatura en las escuelas, pero también reducen hasta en nueve grados el calor del aire en los planteles educativos.

La asambleísta Luz Rivas, quien creció y representa al Valle de San Fernando en la asamblea, recordó que estudió en la misma Paicoma Middle School.

“Yo recuerdo lo caluroso que se pone en esta temporada en el Valle de San Fernando, pero ahora los días son más largos y más calurosos”, dijo.

Recordó que desde el año 2019 ha abogado por aumento al presupuesto para costear medidas que refresquen los salones de clases, y dijo que finalmente ahora lo tenemos aquí, con la ayuda del gobernador Gavin Newsom.

Pero dijo que “todavía tenemos mucho trabajo por hacer, por ejemplo en el caso de estas últimos días y el calor tan fuerte, especialmente con nuestras comunidades vulnerables, como los ancianos, tal vez algunos no saben qué hacer, no tienen sombra o ventilación, no viven en lugares donde hay árboles, y eso es ahora lo que me preocupa”, dijo la asambleísta Rivas.

El senador Bob Hertzberg elogió por su parte al secretario Crowfoot por su contribución para conseguir el presupuesto para el programa.

Dijo que el secretario es increíblemente visionario, increíblemente responsable e increíblemente asertivo en los asuntos que benefician a la comunidad.