El rey Carlos III pronunció su primer discurso como jefe de Estado donde nombró a Kate Middleton como Princesa de Gales

El rey Carlos III pronunció su primer discurso público como nuevo monarca del Reino Unido el viernes tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

“La reina Isabel se comprometió a dedicar su vida al servicio de su pueblo, fue un compromiso personal profundo”, comenzó el hombre de 73 años en su declaración televisada pregrabada.

En su discurso televisado a la nación, el rey Carlos III anunció que su nuera, actualmente duquesa de Cambridge y Cornwall, tomaría el título de Princesa de Gales. Su esposo, el Príncipe William, asumirá el antiguo título de Príncipe de Gales de su padre.

“Con Catalina a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a traer lo marginal al terreno central donde se puede brindar ayuda vital”.

El rey Carlos III, de 72 años, también extendió la mano hacia el duque y la duquesa de Sussex, diciendo que deseaba “expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

Entre los miembros más jóvenes de la realeza, los hijos pequeños del Príncipe Harry y Meghan Markle se convertirán en el Príncipe Archie y la Princesa Lilibet.

Kate Middleton, duquesa de Cornualles y Cambridge, será la primera princesa de Gales desde la muerte de la princesa Diana en 1997.

Carlos y su esposa Camilla, la reina consorte, llegaron al Palacio de Buckingham el viernes temprano después de volar desde el castillo de Balmoral en Escocia, donde los miembros de la familia real se habían reunido para llorar a la monarca de largo reinado.

La pareja pasó un tiempo saludando a los cientos de dolientes reunidos fuera del palacio mientras los gritos de “Dios salve al rey” resonaban entre la multitud.

También inspeccionaron brevemente la gran cantidad de flores que quedaban contra las imponentes puertas negras antes de entrar.

Antes de su discurso, el rey Carlos celebró su primera audiencia oficial con la nueva primera ministra Liz Truss, quien se reunió con la reina el martes en lo que sería su último compromiso público.

Se cree que Carlos es uno de los pocos miembros de la realeza que llegó a tiempo para estar al lado de su madre de 96 años cuando murió el jueves por la tarde.

Su nuevo título se le otorgó inmediatamente en el momento en que terminó el reinado de su madre enferma como la soberana británica con más años de servicio.

“Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los problemas que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros”, dijo el rey Carlos III en su discurso.

La larga batalla de la difunta reina de problemas de salud en su mayoría no especificados le había dado al mayor de cuatro hijos mucho tiempo para prepararse para el histórico papel histórico para el que fue criado.

Incluso inauguró formalmente el Parlamento de Gran Bretaña en mayo de 2022 cuando su madre se vio obligada a perderlo por primera vez en casi 60 años, lo que muchos observadores reales vieron como una carrera de práctica.

El antiguo protocolo de acceso establece que “el nuevo soberano accede al trono tan pronto como muere su predecesor”, lo que da lugar al famoso dicho: “La reina ha muerto, ¡larga vida al rey!”.

Sin embargo, se espera que su coronación formal se retrase varios meses para permitir un período de luto, según la antigua tradición real.

El Rey terminó su discurso diciendo: “A mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto: gracias. Gracias por su amor y devoción a nuestra familia ya la familia de naciones a las que han servido tan diligentemente todos estos años. Que ‘los vuelos de los ángeles te canten para tu descanso”.’