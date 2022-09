VIDEO: El puertorriqueño Luis Roberto Guzmán llega a Netflix con “Cobra Kai”

Netflix no deja de reclutar talento latino, y esta vez “Cobra Kai” no será la excepción. La cuarta temporada concluye con la partida de “Miguel” (Xolo Maridueña), en el tráiler de la quinta entrega se sabe que fue a México en busca de su padre “Héctor Sálazar”, un hombre al que da vida el puertorriqueño Luis Roberto Guzmán, quien debuta en Hollywood con este proyecto.

“El primer reto fue el idioma, porque estar en un set en habla inglesa no es fácil, pero al final me volvió a reconectar con el entender de por qué estoy aquí, muchas veces en la vida pasamos por alto cosas o lo damos por hecho y en este caso me hizo recordar mi amor por estar parado en un set”, contó el actor que ha formado una amplia carrera en México.

Guzmán llegó a este proyecto de Netflix, casi por casualidad, ya que no hizo casting, sólo su agente del vecino país del norte presentó a la producción algunos trabajos que había hecho, un fin de semana después lo llamaron para rodar las escenas en septiembre y diciembre del año pasado.

“Fue un proceso atípico, sobre todo en este momento en el que las cosas han cambiado mucho. Y que pues nada. Lo que es, es y lo que toca, toca y realmente me siento muy agradecido y privilegiado de pertenecer a esta historia que al final de cuentas está muy arraigada en distintas generaciones”. LUIS ROBERTO GUZMÁN

Conocía las cintas, pero tuvo que ver todas las temporadas para entender mejor el ADN de su personaje, después, ayudado por el guion, dio vida a un hombre duro que mostrará las razones por las cuales abandonó a “Miguel”.

“Es un tipo que está entre la línea del bien y el mal, y un poco misterioso. Pero puedes entender según su discurso, por qué dejó a su familia, ya que cuenta las cosas que hicieron huir, que si bien no se juzga si hizo bien o mal, si será algo con lo que el público latinoamericano se identificará más”. LUIS ROBERTO GUZMÁN

Sobre la convivencia con Maridueña aseguró que todo fluyó con respeto y profesionalismo, igual que con el staff y el resto del elenco. Espera que esta sea una oportunidad para llegar a producciones más grandes en Estados Unidos y en México. Aunque ya había rodado “Narcos”, este fue su primer proyecto hablado en otra lengua.

