Cómo abordar 6 problemas comunes de la atención médica

Estas estrategias pueden ayudarte a obtener una mejor atención por parte de tu médico

By Hallie Levine

Los adultos de los Estados Unidos viven ahora más tiempo. Pero eso no siempre significa que estén más sanos; casi el 61 % de los estadounidenses de edad avanzada padecen varias afecciones crónicas.

Esto hace que una atención médica sólida sea esencial a medida que envejecemos. Además, en el caso de las personas mayores, los errores “tienen muchas más probabilidades de tener consecuencias: su fisiología no es tan adaptable”, afirma el médico internista de Los Angeles Michael Hochman, MPH, director ejecutivo de Healthcare in Action, que ofrece atención a las personas que viven en la calle. Además, casi el 20 % de los estadounidenses de 50 años o más dicen que los médicos han hecho suposiciones sobre ellos basándose en su edad, lo que puede llevar a una atención inadecuada.

Todo esto significa que es clave hablar si tienes preocupaciones o preguntas, dice Terry Fulmer, PhD, RN, presidente de la Fundación John A. Hartford, que se centra en la mejora de la atención médica para los adultos mayores. Aquí te decimos la mejor manera de solucionar 6 problemas de salud. Y recuerda: si tu médico no responde, podrías eventualmente querer cambiar de proveedor.

1. El médico habla demasiado

Los médicos interrumpen las declaraciones iniciales de los pacientes después de unos 18 segundos, en promedio, según una revisión de estudios publicada en la revista Patient Education and Counseling este año.

Una solución: anota todos los temas que quieres tratar, y entrega una copia al médico al principio de cada cita. “Esto realmente vuelve a centrar la conversación en ti y en lo que necesitas”, dice el doctor Jake Harwood, profesor de comunicación de la Universidad de Arizona en Tucson.

2. El médico utiliza términos médicos

Recibir explicaciones o instrucciones complicadas de un médico puede ser un reto en la mejor de las situaciones. De hecho, hasta el 80 % de la información médica que se da a los pacientes durante las citas en la consulta se olvida inmediatamente, según la Agency for Healthcare Research and Quality.

Si el médico utiliza mucho lenguaje médico o es poco claro, puedes llevar a un amigo o familiar de confianza para que tome notas durante las citas. Harwood también sugiere la técnica de teach-back (enseñanza por retroalimentación), que consiste en repetir las explicaciones del médico con tus propias palabras. Esto permite al médico determinar si te has equivocado en algo y, si es así, volver a repasar lo que te han dicho.

3. El médico subestima tu dolor

Casi el 31 % de los adultos mayores padecen dolor crónico, y cerca de la mitad de ellos afirman que esto dificulta las tareas diarias, la socialización y la actividad física, según un estudio publicado este año en la revista Frontiers in Pain Research. Según Hochman, la edad y la naturaleza subjetiva del dolor pueden llevar a los médicos a descartar las molestias. “No hay ninguna prueba de laboratorio que cuantifique el dolor de una persona con un número exacto, como 7 de 10”, dice. “Ahora existe la actitud de que el dolor es una de esas cosas con las que las personas, especialmente los ancianos, tienen que lidiar”.

Lleva a tu próxima cita tus preguntas y preocupaciones por escrito, así como una lista de los tratamientos que has probado. Considera la posibilidad de que un familiar o un amigo cercano te acompañe para respaldarte. Plantea el tema de inmediato y sé específico: informa al médico exactamente dónde y cuándo te duele.

También es clave establecer tus expectativas. “Hazle saber a tu médico que asumes tu tratamiento y el enfoque general de la atención médica será con el objetivo de recuperar tu salud”, dice la doctora Annette Ticoras, defensora del paciente en el área de Columbus (Ohio). Además, da a tu médico una idea de lo que quieres. Tal vez sea importante para ti, por ejemplo, poder seguir viajando de forma independiente y jugar al tenis.

4. No estás mejorando

Si un tratamiento no te está ayudando, el médico podría necesitar tiempo para llegar al fondo del problema. Eso podría llevar semanas o más tiempo.

Pero si tu proveedor no parece escucharte o te sientes demasiado incómodo o enfermo para esperar, busca una segunda opinión. “Es una buena idea que otro médico te ayude, ya que puede verlo desde un ángulo diferente”, dice Hochman.

Un estudio publicado en 2021 en la revista Mayo Clinic Proceedings, por ejemplo, encontró que una segunda opinión reducía a la mitad la posibilidad de un diagnóstico erróneo. Si buscas una segunda opinión, Hochman recomienda hacerlo con un médico de otro centro médico, que puede ser más propenso a abordar tu afección con una perspectiva diferente.

Tu doctor debería estar abierto a que obtengas una segunda opinión. “Un buen proveedor de atención primaria no se ofenderá por el hecho de que veas a otra persona, e incluso puede agradecer la aportación”, dice Hochman.

5. El médico no responde con prontitud

“Es razonable dar a un proveedor médico 48 horas para responder a preguntas no urgentes”, dice el doctor James S. Powers, geriatra del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Deberías obtener una respuesta a una solicitud urgente en el mismo día. Una de las mejores, y más rápidas, formas de obtener una respuesta es enviar un mensaje a tu médico a través de tu portal del paciente. La mayoría de los consultorios ya lo tienen. También puedes usar el portal para hacer un seguimiento de tus citas, comprobar los resultados de las pruebas y leer los resúmenes posteriores a las visitas a tu proveedor.

“El personal del consultorio, y los propios médicos, revisan estos portales con frecuencia, así que si envías un mensaje, es más probable que lo vean y respondan a que tomen el teléfono y te devuelvan la llamada”, dice Powers. De hecho, la comunicación médico-paciente a través de este tipo de portales aumentó un 25 % de 2018 a 2020, según la Encuesta Deloitte 2020 de médicos estadounidenses.

6. El médico no consulta a tus otros proveedores

Más del 30 % de los beneficiarios de Medicare ven al menos a 5 especialistas al año, según datos de 2000 a 2019. Así que “tu proveedor de atención primaria debe ser el mariscal de campo de tu equipo de atención médica”, dice Powers. Pero con múltiples especialistas que dirigen cada uno su propio programa, la comunicación de médico a médico podría no ser ideal.

Por lo tanto, asegúrate de que tu médico de atención primaria tenga los nombres y la información de contacto de todos los proveedores a los que acudes, así como una lista de tus medicamentos (incluidos los de venta libre y los suplementos), y de quién te ha indicado que los tomes.

Pide a tu internista que revise tu historial médico electrónico contigo para asegurarte de que es correcto; debe enumerar todos tus medicamentos y afecciones médicas. “A veces, hay tanta información que tu médico de atención primaria podría pasar por alto algo”, dice Powers.

Si usas un portal del paciente, imprime las notas y el resumen posterior de las últimas citas con el especialista, y revísalas con tu internista para comprobar si hay tratamientos duplicados y lagunas en tu atención.

Nota del Editor: este artículo también apareció en la edición de agosto de 2022 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.