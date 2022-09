9/11: objetos que quedaron atrás tras la tragedia

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 mataron a casi 3.000 personas, conmocionaron al mundo y grabaron para siempre el 9/11 en la memoria como una fecha llena de tragedia, pérdida y heroísmo. Mientras tanto, los artefactos recuperados de los ataques adquirieron un significado solemne.

Para el 12 de septiembre, todos los que habían sobrevivido al colapso del World Trade Center y quedaron atrapados entre los escombros habían sido recuperados. Los trabajadores de la Zona Cero comenzaron entonces el desgarrador y peligroso trabajo de buscar restos a través de enormes montículos de escombros.

Para mayo de 2002, los trabajadores habían trasladado más de 108.000 camiones cargados (1,8 millones de toneladas) de escombros a un vertedero de Staten Island. Sin embargo, los incendios ardieron bajo tierra durante meses, dejando el centro de Manhattan en humo y polvo con un intenso olor a caucho, plástico y acero quemados.

Unos años más tarde, se comenzó a trabajar en la Zona Cero para construir lo que se convertiría en la Torre de la Libertad de 1,776 pies de altura y el Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre. En mayo de 2014, el Museo Conmemorativo del 11 de septiembre se inauguró en Nueva York junto al sitio del World Trade Center. El museo rinde homenaje a las numerosas víctimas de los ataques, ya todos aquellos que arriesgaron sus vidas para rescatar y salvar a otros.

A lo largo de los años, el museo ha trabajado para documentar los eventos del 11 de septiembre con historias orales y más de 11,000 artefactos recolectados en la Zona Cero, donados por los sobrevivientes y los seres queridos de las víctimas. Aquí hay un vistazo a algunos de los artículos de su colección y las historias pesadas que transmiten.

Esta gorra de béisbol perteneció al veterano de 22 años del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, James Francis Lynch. En el momento de los ataques, James estaba fuera de servicio y se estaba recuperando de una cirugía, pero sintió la necesidad de responder.

Anteriormente, había respondido al atentado con bomba de 1993 en el World Trade Center. Murió a la edad de 47 años ese día y su cuerpo no fue recuperado hasta el 7 de diciembre de 2001.

Este brazalete de eslabones dorados perteneció a Yvette Nicole Moreno, nativa del Bronx, trabajaba como recepcionista en Carr Futures en el piso 92 de la Torre Norte, luego de haber sido ascendida recientemente de un puesto temporal.

Después de que la Torre Norte fuera atacada, llamó a su madre para avisarle que se dirigía a casa. Sin embargo, al salir de la oficina, fue golpeada por escombros de la Torre Sur y murió a la temprana edad de 24 años. View this post on Instagram A post shared by 9/11 Memorial & Museum (@911memorial)

Este broche de solapa con alas de asistente de vuelo de American Airlines pertenecía a Karyn Ramsey, amiga y colega de Sara Elizabeth Low, de 28 años, que trabajaba a bordo del Vuelo 11, que se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center.

Después del servicio conmemorativo de Sara, Karyn fijó su propia ala de servicio en el padre de Sara, Mike Low.

Seguir leyendo: