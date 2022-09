Arturo Peniche llego a besar a Alfredo Adame en escena; lo que lo hizo enojar al conductor de televisión

El actor Arturo Peniche, quien fue invitado al programa ‘Montse & Joe’, recordó una anécdota con el polémico actor Alfredo Adame, a quien una vez tuvo que besar en la escena de una telenovela; lo cual no gustó para nada a Adame.

Peniche y Adame compartieron créditos en la telenovela ‘A que no me dejas’ que se transmitió entre 2015 y 2016 por Televisa. Durante las grabaciones a Arturo le tocaba darle un beso en la frente a Alfredo para una escena, pero el actor no le pareció la idea.

“Le digo ‘Oye, güey, que te tengo que dar un beso en escena’, y me dice: ‘¡No, no, no!’, le digo: ‘sí, neta. Te tengo que dar un beso como eres mi mejor amigo y estás a punto de morirte en el hospital te voy a dar un beso’, (Adame le respondió): ‘No m*m*s Arturo, no m*m*s'”, contó Peniche, entre risas.

El actor, quien señaló lleva una buena amistad con el también exconductor del programa ‘Hoy’, accedió a no darle el mencionado beso. No obstante, al momento de grabar la escena lo sorprendió dándole el beso en la frente.

“Le dije: ‘Ok, ya no te lo doy ni nada’, entonces ya Alfredo así (acostado) en su lecho de muerte, me acercó yo como el amigo y decía: ‘No, por favor, güey como te quiero, gracias por todos tus consejos’, le doy su beso en la frente, y él nada más así (gruñó)”.

El actor relató que una vez que terminaron de grabar la escena, Adame se mostró molesto e incómodo, además de que le reclamó por haberle dado el beso.

“Ya cuando salí, o sea, cortan la escena y el otro (Adame): ‘Ch*ng* tu m*dr*, le digo: ‘pero te di el beso, c*br*n’. Nos divertíamos mucho”, agregó Arturo, en el programa al cual también asistió la conductora Laura Flores.