Camila Sodi se sorprende al encontrarse a su ex con una chica, mientras ella iba en fachas

Actualmente Camila Sodi se encuentra en España, aunque se desconoce la razón por la cual se encuentra en el país europeo, la actriz suele compartir en sus historias de Instagram algunas de las anécdotas de su día a día.

Recientemente, Camila Sodi compartió con sus seguidores el momento incómodo que vivió hace unos días, cuando la actriz de 36 años se encontró con su ex en las calles de Madrid.

Lo divertido de la anécdota, fue que Camila reveló que iba “hecha un desastre” y su ex acompañado de chica muy guapa, por lo cual la actriz compartió con sus seguidores el bochornoso momento que vivió y su reacción ante el encuentro.

“Cállense los ojos, ok. Vean esto, homeless total, un grano ahí, devastación, chanclita, vengo del yoga, o sea, ¡un desastre, un desastre! Y que me topo con un ex novio en la calle y venía con una chava arregladísima, guapísima y yo nada más vi para abajito, me crucé la calle y dije: ‘no, no, no, no’”, relató Camila a sus seguidores mientras caminaba por las calles.

La actriz de ‘Luis Miguel’ la serie, quien venía con una gorra, lentes, oscuros sandalias y el pelo desarreglado, prefirió no saludar a su ex y siguió con su camino, mientras compartía su vergüenza con sus seguidores en redes.

La sobrina de Thalía no reveló el nombre del ex, que se encontró, sin embargo, a la actriz de ‘Rubí’ se le ha vinculado sentimentalmente con Diego Luna, Javier Chicharito Hernández, Osvaldo Benavides, Iván Sánchez, Diego Boneta y Luis Ernesto Franco.