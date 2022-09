Nuevas pistas en el Nilo ayudan a explicar el misterio de la construcción de las pirámides de Egipto

Solo basta con ver las famosas pirámides de Guiza tal y como están hoy en día para preguntarse: ¿cómo fueron capaces los antiguos egipcios de construir hace unos 4,500 años, sin tecnología moderna y con una precisión asombrosa, semejante maravilla de la ingeniería humana?

Una de las imágenes que suele venir siempre a la mente son las rampas primitivas para transportar los pesadísimos bloques de piedra hasta su posición. No obstante, los egipcios habrían necesitado mucho más que esto.

Ahora, un nuevo estudio revela nuevos detalles que ayudan a entender más de cerca cómo tal hazaña de ingeniería fue posible. Y todo parece indicar que podemos agradecérselo a un ramal del río Nilo, perdido hace tiempo.

H. Sheisha et al., Nile waterscapes facilitated the construction of the Giza pyramids during the third millennium @PNASNews https://t.co/hyODuDK10X pic.twitter.com/tsjSIGGPts

— Yale Classics Lib (@YaleClassicsLib) September 6, 2022