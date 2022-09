4 formas sencillas de controlar los gastos y ahorrar más

La inflación siguió aumentando un 8.5% en julio, así que aquí te mostramos cómo mantenerte por el buen camino financiero con consejos de investigadores de la conducta.

By Penelope Wang

Encontrar formas de controlar los gastos y canalizar más dinero hacia los ahorros siempre es un desafío. Y a medida que la inflación sigue aumentando (un 8.5% en julio respecto al año anterior) se hace cada vez más difícil ahorrar dinero y ajustarse a un presupuesto.

El aumento de precios está provocando que muchos consumidores se endeuden. Según en un informe reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de los hogares estadounidenses aumentó a $16,500 millones en el segundo trimestre de 2022, un aumento del 2% con respecto al trimestre anterior.

Afortunadamente, hay formas de aumentar los ahorros que son relativamente sencillas. La clave es utilizar estrategias basadas en la investigación conductual que aprovechen tus características mentales y respuestas emocionales para evitar tomar malas decisiones financieras.

“Al comprender tu conducta, puede ser más fácil ceñirse a un plan financiero a largo plazo”, dice Meir Statman, profesor de finanzas de la Universidad de Santa Clara en California y autor de “Finanzas para personas normales”.

Para ayudarte a seguir en el camino hacia tus metas de ahorro, considera estas cuatro pautas.

Adoptar una perspectiva a largo plazo

El reciente aumento de la inflación es aterrador, pero no permitas que el temor te lleve a tomar decisiones de inversión arriesgadas o te desanimen de ahorrar.

“La gente suele cometer el error mental de la representatividad, que es pensar que el pasado reciente se extenderá hacia el futuro”, dice Statman.

En cambio, mantén una perspectiva a más largo plazo. Aunque la inflación ha aumentado recientemente, el aumento de precios no ha sido la norma histórica. Las tasas de inflación anualizadas promedio durante los 3, 5 y 10 años que terminaron en 2021 fueron del 3.53%, 2.92% y 2.14%, respectivamente, según Morningstar Direct, un proveedor de datos de inversión.

Se espera que la inflación se desacelere con el tiempo, a medida que los problemas de la cadena de suministro se solucionen, como ha sido el caso con los precios de la gasolina. Y a corto plazo, si los precios siguen subiendo, la Reserva Federal subirá más las tasas de interés, aunque esto conlleva el riesgo de recesión y alto desempleo, dice Statman.

Solo recuerda mantenerte enfocado en tu plan financiero a largo plazo, que debe estar diseñado para sobrellevar este tipo de trastornos económicos. Y mantén un control riguroso de tu presupuesto y los gastos para asegurarte de que continúas ahorrando.

Qué hacer: Como protección contra el aumento de los precios, mantén tu participación en los Bonos I, que se ajustan automáticamente a la inflación y están respaldados por el gobierno de los EE. UU. Y para recibir asistencia adicional, considera trabajar con un planificador financiero certificado, que puede ofrecer orientación profesional.

Establece pequeñas metas de ahorro

“Cuando quieres ahorrar, a menudo es más fácil dividir los objetivos en pasos más pequeños”, dice Hal Hershfield, profesor de marketing y toma de decisiones conductuales de la Escuela de Administración Anderson de la UCLA en Los Ángeles.

En un estudio reciente, Hershfield y sus colegas investigadores Shlomo Benartzi y Stephen Shu analizaron el impacto de sugerir a los nuevos usuarios de una aplicación financiera que ahorren pequeñas cantidades diarias de $5 frente a una cantidad mensual de $150. En el estudio, se demostró que presentar la opción de ahorro como una suma menor hizo que la cantidad de consumidores que se inscribieran en el programa se cuadruplicara.

“Hay una desconexión entre nuestro yo presente y nuestro yo futuro, lo que hace que sea difícil sacrificarse en el presente por nuestras necesidades futuras”, dice Hershfield. “Pero enmarcar los ahorros en pequeñas cantidades hace que sea más fácil”.

Qué hacer: Ya sea que utilices una aplicación financiera o un plan 401(k) para ahorrar, automatiza tus ahorros, incluso si comienzas con unos pocos dólares al día. Lo más probable es que no sientas ese dinero en falta. Y puedes aumentar la cantidad gradualmente: muchos planes 401(k) lo harán por ti automáticamente, por lo que el dinero realmente se guarda.

Guarda tu Smartphone

Con el auge de los smartphones, las aplicaciones y otras innovaciones digitales, es más sencillo y conveniente administrar tus finanzas y todo lo demás, razón por la cual la gente los revisa constantemente. Pero estos dispositivos tienen una desventaja: tener un smartphone es una distracción. Incluso tener uno cerca puede afectar tus habilidades mentales.

Ese es el resultado de un Análisis de 2017 publicado en el Journal of the Association of Consumer Research que midió el impacto de los smartphones en las tareas cognitivas. Los investigadores realizaron dos pruebas donde evaluaron la capacidad de memoria y la capacidad de resolución de problemas. Se colocaron los smartphones de los sujetos a diferentes distancias: en los escritorios, en los bolsillos o bolsos, o en otra habitación. Según los resultados, se concluyó que, en general, cuanto más cerca estaba el smartphone del sujeto, peor era el desempeño en las tareas.

“Tener el smartphone cerca demanda atención, incluso cuando no está a la vista, y resistir esa demanda reduce la capacidad cognitiva de las personas”, dice el autor principal del estudio, Adrian Ward, psicólogo y profesor asistente de marketing de la Universidad de Texas en Austin. “Eso puede hacer que las personas sean más susceptibles a tomar decisiones impulsivas, en lugar de analíticas”.

Qué hacer: Cuando vayas de compras, administres tus finanzas o hagas cualquier cosa que implique concentración, trata de guardar tu dispositivo. “Cuando estoy haciendo un trabajo difícil o preparándome para enseñar, pongo mi teléfono en un rincón, fuera de mi vista”, dice Ward.

Céntrate en tu colchón financiero

El mayor obstáculo para ahorrar es que requiere sacrificio: debes dejar de gastar ahora para obtener recompensas en el futuro. Pero una vez que comienzas a ahorrar dinero, tienes recompensas inmediatas: tienes el beneficio de tener un colchón de dinero que puede ayudarte en emergencias financieras.

“A menudo, las personas no notan que hoy en día tener dinero en el banco tiene un beneficio emocional”, dice Statman. “No tienes que pasar por la vergonzosa situación de tener que pedirle dinero a tu hermano ni ir a un prestamista si se te rompe el auto”.

Si estás ahorrando en una cuenta de jubilación con protección fiscal, como una IRA tradicional o un plan 401(k) sin gravámenes tributarios, también puedes disfrutar de la satisfacción que genera saber que estás recibiendo una reducción de impuestos del gobierno. El 401(k) también puede tener una contribución paralela del empleador, lo que te ayudará a alcanzar tus metas más rápido.

Qué hacer: Convierte tu plan de ahorro inicial en un hábito. “Una vez que comienzas a ahorrar, se construye solo”, dice Statman. A medida que veas crecer tu saldo con el tiempo, ceñirse al plan será más fácil.

