¿Por qué el ataúd de la reina Isabel II está forrado de plomo?

El ataúd de Isabel II, frente al que desfilarán cientos de miles de personas hasta sus exequias, está hecho de roble inglés y forrado de plomo y fue fabricado hace más de 30 años, como el de su marido, el príncipe Felipe, fallecido en abril de 2021, explicó el diario The Times.

La empresa funeraria londinense Leverton and Sons, encargada de las exequias reales, explicó al diario británico hace cuatro años que no sabían cuándo ni quién había fabricado ambos ataúdes, que les fueron entregados en 1991 cuando empezaron a trabajar como proveedores oficiales de la casa real británica. “Es de roble inglés, que es muy difícil de encontrar” y muy caro, explicó entonces su directivo Andrew Leverton.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at Buckingham Palace, where it will rest overnight in the Bow Room.

Tomorrow the coffin will be borne in Procession on a Gun Carriage of The King’s Troop Royal Horse Artillery to the Palace of Westminster. pic.twitter.com/91rnoOwJUB

