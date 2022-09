VIDEO: Sicarios claman por su vida tras ser rodeados por policías luego de enfrentarse en Veracruz

La tarde del lunes se registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes en el municipio de Orizaba, Veracruz, el cual se hizo viral en las redes sociales debido a los videos sobre la balacera, en donde se puede apreciar a varios civiles que intentan resguardarse tras quedar atrapados entre las balas.

El saldo del choque armado fue de un criminal muerto y otros tres detenidos, quienes antes de ser arrestados grabaron un video en el que señalaron que se iban a entregar a las autoridades, pero querían dejar evidencia de que seguían con vida, pues temían que los agentes los asesinaran.

“Me voy a entregar, pero los policías estatales son los que me van a matar… Estamos aquí en la calle 15, yo me voy a entregar. Los estatales son los que están disparando”, se le escucha decir a uno de los delincuentes.

“Seguimos vivos, ahí está nuestra cara. Solo les estoy pidiendo que se bajen, yo me voy a entregar”, agregaron los pistoleros poco antes de que los policías ingresaran al domicilio en donde se encontraban.

Video: "Me voy a entregar pero a los Policías Estatales!, son los que me van a matar", dicen con miedo Sicarios ya rodeados tras enfrentamiento mientras transmitían video en vivo en Orizaba; Veracruz https://t.co/cLkXBoZg09 pic.twitter.com/MXjxi8V1Dn — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) September 13, 2022

Instantes después se aprecia un diálogo que mantienen con las autoridades, a quienes les expresan su temor a ser golpeados o asesinados, pues argumentan que a uno de sus compañeros lo mataron.

Cabe señalar que el enfrentamiento armado entre los policías y los sicarios duró aproximadamente dos horas, tiempo en el que las calles y negocios se mantuvieron cerrados para mantener la seguridad en la zona.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, en donde los usuarios resaltan la cobardía de los delincuentes, quienes al verse rodeados suplicaron por su vida, cuando minutos antes sembraron el terror en el municipio de Orizaba.

De igual forma, hubo quienes criticaron a los agentes que entablaron una conversación con los criminales, argumentando que a estas personas no se les debe tener consideración alguna.

