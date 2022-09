A través del arte, organizaciones y funcionarios buscan transformar a una comunidad latina afectada por las pandillas

Lo que era un edificio que servía como refugio para pandilleros en el área norte de Los Ángeles, en tres años será convertido en el Highland Park Youth Artes Center.

La primera etapa del proyecto ha recibido impulso, gracias a un millón de dólares que obtuvo el congresista Jimmy Gómez, representante del distrito 34 de California.

Gómez hizo la entrega simbólica de un choque al concejal Kevin de León (Distrito 14), y en presencia de Jimmy Kim, director de Parques y Recreaciones, Daniel Tarica, administrador general interino del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Los Ángeles y miembros de la comunidad.

El inmueble ubicado en el 111 de la calle Bridewell era una armería que fue utilizada durante la pandemia para almacenar cajas de agua purificada, material de la Cruz Roja Americana y alimentos que se repartían a las familias más necesitadas.

“Me enorgullece anunciar este proyecto para convertir el edificio en un centro cultural y musical para la gente de Highland Park”, dijo el congresista Gómez, quien recordó que, durante su niñez sus padres tenían cuatro o cinco trabajos a la semana para poder llegar a fin de mes, pero las escuelas que acudió nunca tuvieron suficientes instrumentos para que todos pudieran tener clases de música.

“Yo nunca tuve acceso a los instrumentos musicales ni a las clases de artes que deberíamos haber tenido”, añadió. “De hecho, no tengo ninguna inclinación musical”.

Contó que un día, estaba sentado en la oficina de un avión y su hija adoptiva se sentó frente al piano y comenzó a tocar maravillosamente.

“Eso me hizo pensar en cómo, si más niños tuvieran acceso a la música y a las artes, tal vez puedan aprovechar un talento oculto, tal vez puedan tocar un piano”, declaró. “Así que decidí practicar solo. Y heme aquí que no soy tan bueno, pero no soy tan malo”.

El millón de dólares en fondos federales proviene del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) .

Los fondos son parte de aproximadamente $9.5 millones en asignaciones federales anunciadas el 16 de marzo para proyectos en el área de Los Ángeles. En marzo, Gómez dijo que “con más de $9 millones en fondos federales para proyectos comunitarios vitales, hemos dado un paso más en el cumplimiento de esa misión”.

“Estas inversiones brindarán beneficios directos a mis electores en todo el distrito, lo que incluye abordar el calor urbano en Boyle Heights, renovar el Centro de Artes Juveniles de Highland Park y aumentar el acceso al río Los Ángeles mientras se restauran sus ecosistemas”.

Gómez también ayudó a la ciudad a obtener $1.7 millones para restaurar más de 700 acres de hábitat a lo largo de un tramo de 11 millas del río Los Ángeles y $1 millón para crear un proyecto de refrigeración en el vecindario de Boyle Heights.

El millón de dólares en fondos federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos se utilizará para renovar, modernizar y convertir las antiguas instalaciones en un centro de arte juvenil de última generación.

De hecho, el proyecto del Centro de Artes Juveniles de Highland Park fue una de las iniciativas seleccionadas a través del llamado Comité de Proyectos de Financiación en la llamada Ley de Asignaciones Consolidadas de 2022, misma que fue aprobada por el Congreso para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre y que brinda asistencia de emergencia para apoyar a Ucrania en su conflicto contra Rusia.

Ahora, el compromiso de echar andar el proyecto corresponde al concejal Kevin de León

“Hemos obtenido dólares de nuestros impuestos para asegurarnos de empoderar a nuestros niños pequeños o jóvenes aquí, en el corazón de Highland Park, en la comunidad de Garbanza”, expresó De León.

“Estos fondos son necesarios para que ellos puedan cumplir sus metas, esperanzas y las aspiraciones que todos tenemos para nuestros vecinos y para la comunidad”.

Cálculos extraoficiales indican que, para la culminación del Highland Park Youth Artes Center se requerirían al menos 12 millones de dólares, mismos que los funcionarios de gobierno local, estatal y federal trabajarían para conseguirlos.

“Definitivamente, la comunidad del noreste de la ciudad de Los Ángeles se beneficiará enormemente del proyecto educativo que reemplazara el almacén de [la calle] Bridewell”, resaltó el concejal De León. “Mas específicamente, beneficiará a nuestra juventud que no tiene acceso a estos programas, y, sin duda, servirá a miles de jóvenes en el noreste de Los Ángeles, sus escuelas, organizaciones artísticas y otras asociaciones que participarán y brindarán servicios integrales para los niños y jóvenes”.

La zona donde se encuentra el almacén fue dominada en la década de los años 90 por integrantes de la pandilla “La Avenidas”, “Avenues” o “Las Aves”, que tienen una base territorial en Cypress Park, Highland Park, Glasell Park y vecindarios del noreste de Los Ángeles.

De hecho, las paredes que estaban llenas de grafito fueron pintadas recientemente.

“Ya está mas calmada la situación”, manifestó a La Opinión, José Oliva, de 35 años, quien vive cerca del que será el Highland Park Youth Artes Center. “Cuando yo era chico, mi mamá me llevaba a pasar tiempo libre en Hathaway-Sycamores”.

En dicho centro se ofrecen servicios educativos, terapéuticos y otros servicios de apoyo gratuitos a niños, adolescentes y familias.”

“Hemos visto muchas veces que cuando les damos a los jóvenes una salida creativa o una salida, así los mantenemos fuera de las calles”, respondió el congresista Gómez a una pregunta de La Opinión en relación con el impacto que tendría el centro cultural y de artes sobre las pandillas.

“Cualquier cosa, desde participar en nuevos deportes hasta las artes, tiene un impacto positivo. Y hemos visto en Los Ángeles que gran parte del arte de la ciudad proviene de los niños de la calle”, externo.

“No queremos que marquen en las paredes con grafito, pero es algo que ha transformado el arte y la cultura de los Estados Unidos. Entonces, se trata de nutrir el arte, pero encauzándolo en un lugar apropiado. Creemos que tendrá un impacto muy positivo y en cuanto antes lo hagamos, mucho mejor, para ser honesto, cuanto más tarde, más caro puede ser”.

Así mismo lo cree Alex Hernández, un policía retirado del LAPD, quien vive frente a la armería abandonada desde hace tres décadas.

“Si quieren ver resultados positivos, tiene que considerar en sus planes que no hay suficiente estacionamiento y, además, tendrán que proporcionar suficiente seguridad. La gente hoy en día quiere estar lejos de los problemas y a los que piensan solo en drogas o pandillas, deberían darles actividades o talleres para que hagan algo productivo”.

Daniel Tarica, administrador general interino del Departamento de Asuntos Culturales aseguró a La Opinión que la ciudad se haría cargo de todos los programas de arte en el Highland Park Youth Artes Center, aunque bien podría ser administrado por una organización sin fines de lucro o una agencia estatal.

“Queremos asegurarnos de que no solo se trata de construir el edificio y el espacio, -que es donde se requiere la mayor inversión- sino mantener el programa, lograr el alcance y la participación comunitaria correcta”, concluyó.