Cómo sobrevivir un apagón prolongado

By Haniya Rae

Cuando hay una gran tormenta, el corte de energía resultante puede durar días, o incluso semanas, dependiendo de la gravedad del daño que haya causado. En esas situaciones, vale la pena saber qué te ayudará a ti y a tu familia a superarlo de una manera segura.

Escribe información importante en papel

Durante un apagón, tu teléfono celular es tu salvavidas y es probable que desees mantenerlo cargado en caso de una emergencia.

Debido a que no puedes depender de tu teléfono indefinidamente, anota los números y las direcciones que puedas necesitar, como un hospital cercano, una escuela que proporcione suministros, la biblioteca local o un refugio contra tormentas u otros lugares públicos que puedan tener electricidad. Esos son lugares donde podrás recargar tus dispositivos electrónicos y comunicarte con tus seres queridos.

Luego conserva la duración de la batería de tu teléfono cambiando el teléfono a una configuración de ahorro de energía, como avión o modo económico.

Si te encuentras dirigiéndote a un refugio o biblioteca local, es una buena idea llevar una barra de enchufes, dice Maria Rerecich, directora sénior y jefa de pruebas de productos para CR.

De esa manera, cuando encuentres energía, puedes cargar varios dispositivos a la vez o compartir la estación de carga improvisada con otros.

Usa gas para cocinar alimentos que se echen a perder

En casas que se han quedado sin electricidad pero que han sufrido pocos daños, puedes cocinar con seguridad en una estufa de gas. Pero probablemente necesites encender el quemador con un cerillo o un encendedor porque el encendido electrónico de una estufa no funcionará si no hay electricidad. Y si tienes una parrilla de gas, cocinar con ella es otra opción. Si pudiste guardar correctamente tu parrilla antes de la tormenta en un espacio seco, como un garaje, y la parrilla no tiene daños por agua ni el tanque de gas, debería ser seguro sacarla y usarla para asar alimentos.

Sin embargo, qué cocinar es otra cuestión. CR tiene una guía de alimentos que se puede preparar o comer que no se echan a perder tan rápido.

Los alimentos en tu refrigerador pueden mantener una temperatura segura, por debajo de 40° F, durante unas 4 horas, en promedio. Cocina cualquier alimento perecedero (carne cruda y queso blando, especialmente) dentro de este período de tiempo; de lo contrario, tira estos artículos. Incluso después de ese período de 4 horas, los alimentos pueden pasar 2 horas adicionales por encima de los 40 °F antes de que se vuelvan peligrosos para cocinar. Un congelador lleno debe permanecer frío durante aproximadamente 48 horas después de que se corta la energía; un congelador medio lleno debe permanecer frío durante unas 24 horas.

Todo lo que cocines, pero no comas, deberás tirarlo después de 2 horas porque no tendrás forma de mantenerlo lo suficientemente frío para evitar que se eche a perder. (Siempre puedes compartir con los vecinos). Es bueno saberlo: muchas pólizas de seguro para propietarios de viviendas cubrirán el costo de reemplazo de los alimentos en mal estado, por lo que realmente no vale la pena correr el riesgo de consumirlos.

Si tu casa se inunda, siempre tira cualquier alimento que pueda haber estado en contacto con las aguas de la inundación, aconseja la guía del Departamento de Agricultura sobre seguridad alimentaria durante tormentas y huracanes.

Si tienes un generador, utilízalo con seguridad

Hacer funcionar un generador de manera incorrecta puede matarte en tan solo 5 minutos si la concentración de monóxido de carbono es lo suficientemente alta. Y sucede: un promedio de 60 a 70 personas al año mueren por envenenamiento por monóxido de carbono asociado con el generador, según datos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

“Nunca hagas funcionar tu generador portátil en la casa o en tu garaje”, dice Misha Kollontai, líder de proyecto para las clasificaciones de generadores de CR. Debido a que el monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, “no podrás ver ni oler una acumulación de monóxido de carbono hasta que sea demasiado tarde”.

Usa un generador lo más lejos posible de la casa (CR recomienda al menos 20 pies de distancia) y dirige el escape lejos de las puertas o ventanas. Si no tienes un interruptor de transferencia instalado, puedes instalar un cable de extensión apto para exteriores del calibre adecuado desde los tomacorrientes del generador hasta los aparatos individuales, siempre que los cables tengan el valor nominal adecuado y siga ciertas precauciones. El calibre del cable de extensión que requiere su generador se especificará en el manual del usuario.

Utiliza estos consejos de seguridad para generadores.

¿Sin generador? Desenchufa tus electrodomésticos

Esto incluye cualquier cosa con circuitos eléctricos, desde tu microondas hasta tu refrigerador y tu televisor.

No hay un orden particular a seguir; solo necesitas desconectar los enchufes de los tomacorrientes para evitar posibles daños eléctricos. O si te sientes cómodo haciéndolo, puedes apagar el interruptor principal.

“Cuando las líneas eléctricas se dañan durante las tormentas, puede haber un pico o una sobrecarga en la línea”, dice John Galeotafiore, director asociado de pruebas de productos en CR. “Desenchufar tus electrodomésticos puede evitar que se dañen debido a una subida de la corriente cuando la compañía de servicios restablezca la energía”.

Si ves luces en la calle u otras casas en tu cuadra que han encendido sus luces con éxito, sabrás que la energía está nuevamente encendida.

Habla con tus vecinos

Si tu familia y tu hogar están sanos y salvos, comunícate con los vecinos y familiares cercanos para informarles. Verifica si los vecinos mayores pueden arreglárselas cuando las luces no están encendidas, o si quieren o necesitan tu ayuda. Diseña un sistema para actualizar a todos, si es necesario.

Si el apagón parece no tener fin, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias recomienda buscar un lugar alternativo con electricidad y calefacción o aire acondicionado, suponiendo que se pueda conducir de manera segura en las carreteras. Lleva tu bolsa de emergencia o tu bolsa de emergencia médica y cualquier otro suministro que puedas necesitar. Informa a tus vecinos y familiares a dónde planeas ir.

Consejos para generadores

Las tormentas dañinas pueden ocurrir en cualquier momento. En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, el presentador Jack Rico aprende del experto de Consumer Reports Paul Hope cómo evitar quedarse en la oscuridad durante un corte de energía.

