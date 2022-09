Hombre es impactado por un rayo mientras jugaba videojuegos en su casa

Una noche de videojuegos terminó por ser una pesadilla para un hombre de Reino Unido, pues mientras se divertía a lo grande fue sorprendido por un rayo.

Si bien el trueno no cayó sobre él, se llevó gran susto al punto de perder el conocimiento cuando vio que todo el impacto fue contra su consola.

El sujeto identificado como Aiden Rowan tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica para ser valorado, por fortuna se pudo recuperar y contar con detalle lo que le sucedió.

Así que no soy de los que hacen publicaciones de simpatía, tuve que compartir esto por lo loco que es”, escribió en su cuenta de Instagram el hombre de 33 años.

“Hubo un fuerte estruendo y… 5 horas en el hospital confirmaron que ¡FUI LLEGADO POR UN RAYO a través de la ventana abierta! Nunca volveré a jugar juegos de gatos lindos durante una tormenta eléctrica. Estoy bien, solo que me duele mucho, me duele mucho la cabeza y tengo rayas quemadas en el brazo”, relató.

Contó que le bastó poco tiempo para recuperar el sentido, ya que prácticamente se desvaneció de la impresión de ver al rayo entrar a su casa. “Me tomó alrededor de un minuto volver a mis sentidos, me sentí muy, muy confundido”.

“Llegamos a la recepción y Aaron dijo que algo había sucedido y que pudo haber sido un rayo y todos se giraron para mirarme. Me llevaron de urgencia a una sala de evaluación y me dijeron que parecía que había sido un rayo. Nueve médicos de diferentes departamentos vinieron a verme y me pusieron un monitor cardíaco y me hicieron algunos análisis de sangre”, aseveró.

“Mis amigos estaban muy preocupados, especialmente en los primeros días, pero una vez que la gente se dio cuenta de que estaba bien, hubo bastantes bromas sobre Thor”, cerró.

Te puede interesar:

Hombre de Los Ángeles fue identificado como tercera víctima fatal por un rayo que cayó el jueves cerca de la Casa Blanca

Rayo impacta en base del Ejército en Georgia, mata a un soldado y deja 9 heridos