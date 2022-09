Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de septiembre de 2022

LEO

A la fregada amores baratos que solo duran 1 noche, no tienes necesidad de eso. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Amores del pasado retornan, cambios en tu forma de ver la vida pues andarás con una actitud muy positiva que te ayudará a lograr muchos cambios para tu mejora económica y personal. No descuides tu cuerpazo pues iniciarás el siguiente mes con toda la actitud. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. Iniciar una relación dentro de poco, pero durará muy poco debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pedo, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques.

VIRGO

Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Vienen días muy buenos para ti solo aprende a ser agradecido. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar.

LIBRA

En la medida que des recibirás. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar accidentes. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Movimientos lunares podrían alterar tus calores y tener ganas de sacar a flote tus deseos sexuales, ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes, recuerda que tú eres muy de enamorarte en una noche. Vienen días de cambios en tu cartera aprovecha de la mejor forma para obtener lo que deseas.

ESCORPIO

Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Cuidado con tratar mal a quien se ha desvivido por ti, necesitas aprender amar y perdonar pues se te ha olvidado como se hace eso. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca.

ARIES

Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje. Muchos cambios a tu favor inclusive podrías entrar en controversias de dimes y diretes con personas con las que ya antes tuviste problemas. Aprende a desprenderte de todo eso que te causa conflicto, problemas o intimida tu vida. Vienen viajes muy buenos para ti al iniciar el mes de octubre, pero debes ponerte perra en cuestión de gastos. Traición por parte de una amistad que anda muy pegada contigo. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo buenos momentos. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. Un amor muy fuerte se presentará y este traerá consigo un cambio en tu forma de ver la vida.

TAURO

No descuides la parte sentimental pues si eres duro ha sido por cómo te ha tratado la vida. Dios te dará nuevas oportunidades para que reflexiones y enfrentes todos esos problemas que te han quitado el sueño, ya no te rindas ni te dejes menospreciar por nadie. Días de grandes cambios trata de ver la vida con más sabor, disfrútala. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las shingadas ganas. Ya no andes de put4 si eres mujer porque vas a salir con tu domingo siete, no tienes una pelo de p3ndejo o p3ndej4 solo que actúas de esa manera para lograr tus metas y objetivos. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir.

GÉMINIS

No te confundas en lo que quieres y deseas pues algunas ocasiones sueles ir por cuestiones equivocadas. Mejorará mucho la relación con tu pareja en caso de tener solo ten más paciencia y deja de exigir lo que no estás dispuesto dar. Una noticia del área familiar podría hacerte sentir mal. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. Es importante que conectes tu corazón con tu cerebro para que no te sigas equivocando y cometiendo los mismos errores, días de nuevas oportunidades y de esperar que la vida te sorprenda. Una persona del pasado retorna con nuevos planes y te pedirá perdón por fallas. Viaje y reunión en familia en proceso. Cuida lo que comes pues vienen dolores de estómago. Hay mortificaciones que vienes cargando desde hace algún tiempo, deja de preocuparte y mejor atiende esos problemas que te han detenido o imposibilitado a lograr tus objetivos.

CÁNCER

Días de incertidumbre y de muchos pensamientos, algunos muy negativos y otros un tanto positivos, trata de aprender de cada error para no volver a cometerlos. No des nada por hecho y aprende a vivir al 100. Se esta yendo el año muy rápido y con ello todos esos problemas que pasaste, aprendiste a ser más fuerte y librarte de muchas situaciones sin embargo el mes que entra será muy distinto en el cual deberás de cambiar tu manera de pensar por completo y emprender ese negocio que tanto has anhelado. Ponte perra en tus metas y tus objetivos pues estás a punto de lograr todo lo que te de tu shingada gana. Vienen días buenos para ti, pero también desprendimiento de muchas personas que solo actuaron de manera negativa. Trata de ir por eso que has deseado, cada mes prometes y no cumples, ya estás en edad de no perder tiempo y hacerte tonto, recupera esa cuerpaaaa que nunca has tenido, metele duro al gym y la dieta, es momento de cambiar tu estilo de vida por uno más sano.

PISCIS

Amor de una noche se presenta, y un amigo con derecho dejará de ser tu comidilla. Deja de bajar tu nivel, no mereces hacerlo por nadie. Momento de hablar con claridad y sin mentiras, si se ofenden será muy su problema. Es momento de creer en ti e ir por lo que tanto has soñado. No des segundas oportunidades a quienes no han sabido aprovechar la primera. Te llega dinero que se te irá como agua porque no has sabido organizarte en tu economía. Vienen muchas oportunidades en cuestión de los dineros, pero debes aprender que ahí no estará la felicidad. Mucha suerte en juegos de azar, te llegarán mjes importantes. Es momento que veas la vida de otra manera, que en frentes cada situación que venga y te pongas las pilas para no caer y ser más fuerte que nunca. Cuida tu estado de ánimo pues has andado algo achicopalada estos días, no dejes que nadie te haga menos, solo tú sabes quién eres y lo que vales.

ACUARIO

Si no tienes pareja, no te preocupes, no es momento de compartir tu tiempo con alguien más. Grandes momentos en familia y muchos secretos saldrán a la vista de los demás y será el momento de enfrentar la realidad de los hechos. Deja que la vida te sorprenda, pero no demasiado, recuerda siempre ir un paso por encima de las demás personas para poder lograr cada uno de tus objetivos. Si tienes pareja los celos y la inseguridad estarán más fuertes que nunca, saldrán adelante y la relación será más fuerte. Deja que cada quien se haga responsable de sus cosas, no cargues más peso en tu espalda del que puedes. Estas por entrar a tu etapa de maduración y con ella muchos cambios que te van a beneficiar. No permitas más errores, ponte las pilas y ve por lo que quieres y deseas. Amores del pasado siempre presentes, no dejarán de aparecer. Muchas mejoras laborales pues llegarán noticias que tanto has esperado.

CAPRICORNIO

No descuides a tu familia pues en esta época es momento de disculpas y de iniciar de cero. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Vienen días de mucha reflexión y tristezas al recordar a quien ya se fue, aprende a vivir de los bellos recuerdos y no martirizarte con lo que ya no existe. No temas a cambios en el área de los negocios, te va ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Cuidado con ir tan aprisa en la vida pues no estás disfrutando el momento. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir para consolidar tus sueños. Vienen cambios muy buenos para tu vida, amores que comenzarán a aparecer y si no has tenido estabilidad emocional aparecerá. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día.

SAGITARIO

No te dejes menospreciar ni pierdas el valor por nadie, sube tu precio como persona porque lo vales. Viene un viaje al iniciar el mes de octubre y la oportunidad de emprender un negocio muy perro en el cual te va a ir de lo mejor. Familiares retornan o te visitan y te la pasarás a todas margaras. No te limites en tus deseos y acciones pues estás por lograr lo que desees. Vienen días muy buenos y desprendimiento de muchas situaciones que te han dolido, debes aprender a soltar e iniciar de cero, cierra ciclos y comienza a ver la vida de manera distinta. Es momento de creer más en ti e ir por esos sueños que has hecho a un lado. En el amor muchos cambios pues persona de tierras lejanas aparecerá y te llenará en todos los sentidos. Muchos cambios en la economía que te van a beneficiar. Date la oportunidad de creer más en ti y sentirte orgulloso u orgullosa de quién eres. Es momento de aprender a cuidar mas tus cosas pues se pueden presentar perdidas en cualquier momento que te van a afectar en todos los sentidos.