Senadores EE.UU. buscan incluir a Rusia entre países promotores del terrorismo

El senador demócrata estadounidense Richard Blumenthal y el republicano Lindsey Graham introdujeron un proyecto de ley que busca reconocer a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, una etiqueta a la que se opone la Casa Blanca.

Ese reconocimiento, según apuntó Graham en conferencia de prensa, enviaría una fuerte señal de apoyo a Ucrania, tanto a Kiev como al resto de aliados estadounidenses.

De esa designación se derivan sanciones como restricciones en la ayuda estadounidense, un veto a la venta y exportación de material de defensa o ciertas restricciones financieras, entre otras categorías.

Blumenthal y Graham llevan meses intentando que Estados Unidos reconozca a Rusia como tal. En junio, en un viaje a Ucrania en el que se reunieron con el presidente Volodímir Zelenski, le solicitaron al mandatario estadounidense, Joe Biden, el envío de más ayuda humanitaria al país.

U.S. senators introduce bill to designate Russia state sponsor of terrorism https://t.co/HVLfXsadry pic.twitter.com/IBV46CDfkM

— Reuters (@Reuters) September 14, 2022