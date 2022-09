Partidarios de la Proposición 30 aseguran que ayudará a las comunidades más necesitadas con vehículos eléctricos y una calidad de aire más limpio

En las elecciones estará en la boleta la Proposición 30, una medida que pide que los Californianos que ganan más de $2 millones al año tengan un impuesto adicional del 1.75% para financiar programas que beneficien el cambio climático.

Partidarios de la medida, conocida como la Ley de Autos Limpios y Aire Limpio (Ley CCCA), indican que el cambio climático está teniendo un impacto devastador en California con más incendios forestales y sequías sin precedentes. Estas están costando vidas mientras destruyen propiedades, dañan la economía y el medio ambiente.

La Proposición 30 busca crear una nueva fuente de dinero para programas de transporte limpio para ayudar a financiar vehículos eléctricos (EV), vehículos limpios (ZEV) así como la infraestructura para respaldar esos vehículos.

También espera responder con más eficacia hacía los incendios forestales que se intensifican por todo el estado, indicó Chris Chávez, portavoz de la Coalición por el Aire Limpio.

“Alrededor del 80% de todos los contaminantes que forman smog provienen del transporte y alrededor del 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Chávez.

Estos contaminantes aumentan mientras se intensifican los desastres naturales debido al cambio climático, y causando graves disparidades en la salud.

Dio como ejemplo, el lugar donde él vive que es el oeste de Long Beach. Ahí hay una expectativa de vida de seis a ocho años más corta que en el lado este de la ciudad por los contaminantes que se encuentran en el área.

La coalición que apoya la Proposición 30 está compuesta por organizaciones laborales, grupos ambientalistas, bomberos, defensores de la salud pública y organizaciones de justicia ambiental.

Si se aprueba, la ley proporciona aproximadamente $100 mil millones en nuevos ingresos durante los próximos 20 años. Esto incluye $20 mil millones para combatir y prevenir incendios forestales catastróficos, $35 mil millones para expandir las estaciones de carga/combustible de los vehículos EV y ZEV, y $45 mil millones para subsidios para ayudar a los consumidores y organizaciones a comprar vehículos limpios.

El financiamiento provendrá del 1% de las personas más ricas en California, y los costos no se trasladan a las familias de ingresos bajos y medios en forma de precios más altos.

Los más beneficiados

Luis Olmedo, director ejecutivo del Comité Cívico del Valle, dijo que la Proposición 30 es vital primordialmente en comunidades de desventaja como el Valle Imperial y el Valle de Coachella.

Indicó que hasta el momento no se ha hecho un esfuerzo por llegar a estas comunidades las cuales no pueden costear con su bolsillo la transición de vehículos de combustibles fósiles a un combustible limpio como los carros eléctricos.

“Somos más el 85% de latinos en el área y nuestra industria principal es la agricultura, muy independiente del petróleo”, dijo Olmedo.

Añadió que hasta el momento no se ha hecho un esfuerzo por un cambio de manera proactiva. La inversión en dólares no se ha traducido en equidad para hacer el cambio de automóviles electrónicos y la ciencia no ha avanzado lo suficiente para ofrecer otras opciones de combustibles.

Explicó que este año habían pedido $5 millones para comenzar el cambio en los valles Imperial y de Coachella pero no fueron aprobados.

“Tenemos la menor cantidad de cargadores en todo California, aun así de que nos estamos haciendo famosos a través de la generación de energía geotérmica donde se va a intentar extraer la abundancia del litio y otros minerales importantes para crear baterías, teléfonos y automóviles”, dijo Olmedo. “Pero somos la comunidad con menos cargadores eléctricos en todo el estado”.

El director dijo que esto se debe a que hay una pobreza real y a veces no está siendo contada como parte del país. Los trabajadores son principalmente agricultores que no ganan mucho dinero y en muchas ocasiones ni siquiera viven en California. Diariamente cruzan la frontera con México para llegar a sus trabajos.

“Así que dependen de autos viejos, usados, de bajo costo, todos dependientes del petróleo”, indicó Olmedo. “Aquí se desaparecen muchos datos porque mucha gente busca la vivienda en México. Luego para cruzar se hacen filas muy largas. Todos esos autos están constantemente afectando nuestro aire”.

La oposición

Esta semana el gobernador de California, Gavin Newsom, comenzó a mostrar su oposición públicamente a la Propuesta 30. Indicó que esta es una medida que beneficiará solamente a la compañía Lyft, la cual está financiando la proposición.

Recientemente California dictaminó que el 90% de los vehículos compartidos deben ser vehículos eléctricos para 2030.

Según los partidarios de la No a la Proposición 30 indican que Lyft está tratando de obligar a los contribuyentes a pagar por los vehículos en lugar de apoyar a sus conductores y cumplir con la nueva ley con su propio dinero corporativo.

Chávez dijo que es desafortunado que el gobernador se oponga a este esfuerzo cuando él se considera un líder en el cambio climático y ha manifestado su interés en asegurarse de que California lidere el clima, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial.

“Pero eso no se puede hacer sin financiación”, recalcó Chávez.

Dijo que en cuanto a la acusación de que Lyft se beneficiará completamente es una farsa. Indicó que si se revisa el lenguaje en la boleta no se especifica que el beneficio sea para una sola compañía.

“Realmente se clasifica en tres categorías; infraestructura de carga de vehículos eléctricos, [adquisición de] vehículos eléctricos y protección contra incendios forestales”, dijo Chávez.

Aseguró que solamente en luna categoría existe una financiación liviana para compañías como Lyft, pero de ahí en fuera lo demás es un beneficio para todos.

Para saber más acerca de la Si a la Proposición 30 visite: https://yeson30.org/