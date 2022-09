Ryan García va contra Canelo y ve ganador a Golovkin: “No estaré sorprendido si Golovkin gana”

El boxeador mexicano Ryan García habló sobre cómo ve el combate entre Canelo Álvarez y Golovkin y el pugilista ve a GGG mejor que Saúl Álvarez. García ha tenido sus diferencias con Canelos en diversas ocasiones también influenciado por el Golden Boy, Oscar de La Hoya.

“Pienso que Canelo lo pudiera vencer en el pasado, pero en la forma en que las cosas están ahora, veo mejor a Golovkin. Las dos peleas anteriores han sido buenas, pero ahora que Canelo viene de una derrota se ve muy furioso, se ve desconcentrado y no es su verdadero personaje. No estaré sorprendido si Golovkin gana, iré con el menos favorito pero no es nada contra Canelo”, dijo Ryan García.

Ryan Garcia is picking GGG to pull the upset 😳 #CaneloGGG3



Desde que dejó el campamento de San Diego del llamado ‘Canelo Team’, el autocalificado ‘King Ryan’ ha enfilado duras críticas por la forma como entrena a sus elementos el respetado entrenador Eddy Reynoso, algo que no ha sentado bien a Saúl Álvarez.

Uno de ellos no sentó bien las últimas semanas y el tapatío no dudó en arremeter contra García, al que recordó que sigue siendo muy joven en el boxeo y no ha logrado grandes cosas aún: “Gana un título mundial primero, no has logrado nada”.

Seguidamente una leyenda y Salón de la Fama del Boxeo como lo es Floyd Mayweather fue consultado sobre esa discusión y ‘The Money’ no dudó en dar su apreciación: “Que logre lo que Canelo ha logrado, luego que hable mal de él. Todos debemos permanecer en nuestro propio carril”.

Sin lugar a dudas la apuesta de Ryan García en contra de su ex compañero es arriesgada, ya que el mexicano tiene un leve favoritismo ante un Gennady Golovkin que ya cuenta con 40 años de edad. A pesar de esto y de que el kazajo podría estar dando sus últimos pasos en el boxeo profesional, García confía en que haga la pelea de su vida.

