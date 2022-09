Sugar Mommy revela la fortuna que gasta en regalos para tener feliz a su novio

El nombre Sugar Mommy se le adjudica a aquellas mujeres, en su mayoría mayores, que con base a costosos regalos obtiene una relación (sexual) con hombres menores.

Una de las que ha adoptado con orgullo este mote es una mujer de California, quien compartió que tras su divorcio decidió comenzar a salir con hombres más jóvenes con el fin de experimentar algo “nuevo”.

Explica por medio de sus videos en TikTok que le paga a los jóvenes por su compañía, cariño y tiempo; sin embargo, ella tiene unas reglas claras que deben seguir los chicos para obtener todo de ella.

“No me trataba como yo quería y se veía con otras mujeres, algo que una Sugar Mama como yo no permite (…), me gusta cuidar de la persona con la que estoy. Todas mis relaciones se basaron en cuidar a la persona con la que estoy, simplemente me hace feliz. Me gusta ver al otro contento, si lo veo feliz entonces soy feliz”, contó sobre la última decepción amorosa que tuvo ya con este modo de vida.

La mujer narró que actualmente tiene una relación con un nombre identificado como Daniel, a quien para comprarle todo lo que pide tiene que cumplir al 100 por ciento en sus cinco trabajos.

“Entre 500 y mil dólares por semana. Además les doy bonos mensuales que son de entre 3 mil y 5 mil. Es algo que me gusta”, señaló y agrego: “Cuando le pago a mi sugar baby la cuota semanal, amo ver cómo se le iluminan los ojos al ver el dinero. Es como la sensación más increíble del mundo. Sabiendo que ‘hey, hice eso’, pude alegrarle el día. Él usa el dinero para su seguridad financiera o para ayudarse a pagar el alquiler o comprarse un coche, lo que sea que necesite. Yo verifico dos veces que use el dinero para eso que a mí me dice”.

Te puede interesar:

Joven le declara su amor a su sugar daddy después de que le regaló una casa y una camioneta

Millonario busca novia con peculiar anuncio en el periódico