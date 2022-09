Hallan en Australia el corazón fósil más antiguo que revela pistas sobre la evolución de los vertebrados

Un grupo de científicos halló en Australia el corazón fosilizado más antiguo hasta la fecha, el de un pez vertebrado que vivió hace unos 380 millones de años, lo que se cree dará nuevas pistas sobre la evolución de la vida en la Tierra, informaron este viernes fuentes académicas.

Este órgano tridimensional – que fue hallado dentro de un pez placodermo prehistórico extinto junto a su estómago, hígado e intestino- es 250 millones de años más antiguo que el anterior corazón de un vertebrado hallado en Brasil en la década pasada, según un comunicado de la australiana Universidad de Curtin.

