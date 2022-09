Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 19 al 25 de septiembre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 19 al 25 de septiembre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Quizá esta semana no sea portadora de grandes noticias como lo esperas, pero ten paciencia, un poco más, en algún punto de tu interior sabias que así se presentaría las cosas, con grandes demoras, pero todo pasa para un aprendizaje, hay veces que las cosas no son como tú dices, como las planeas, tiempo al tiempo y todo se acomodará para que suceda lo mejor. Estos días tendrás que prepararte para una batalla legal, sabias que llegaría ese momento, y bueno, ya está aquí, así que lo mejor que puedes hacer estos días de grandes pausas es prepararte mentalmente, estudiar y dar combate en este asunto. Puedes sufrir alguna perdida monetaria, estate atento en qué o en dónde pones tu dinero, con te confíes de nada ni de nadie. Tu salud puede estar pasando por un momento de fragilidad, ocúpate de ella, ya no dejes pasar más tiempo sin un chequeo médico.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

A veces las cosas no son tan fáciles como quisieras, y esta semana te puede poner a prueba, no desistas, es importante que, aunque sientas que no se abre una oportunidad insistas, tu disciplina en algún punto de esta semana te traerá la recompensa a tu empeño. Sigue buscando esa oportunidad laboral que tanto has soñado. Es una semana para arraigarte, necesitas encontrar equilibrio y ese solo lo puedes hallar en el seno familiar, ahí encontrarás apoyo y fuerza. Días para hacer uso de toda la templanza que seas capaz de sacar de tu interior, no permitas que ninguna situación te tumbe, las pruebas que te pondrá la vida esta jornada serán de gran importancia para tu crecimiento tanto personal, emocional y profesional. Es una semana que te estará recordando a cada momento que la fuerza interior es la que te abre las posibilidades a todo cuanto existe, respira profundo y mantén la calma, déjate llevar.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Estos días le tengas que hacer honor al dicho que dice: más vale malo por conocido que bueno por conocer. No son días para entregarte o entregar todo a ojos cerrados, son días, en donde es mejor no moverle a ninguna nueva propuesta de negocios, ninguna inversión, ningún nuevo amor. Esta jornada, es mejor seguir trabajando en donde estas, seguir invirtiendo en donde sabes que es seguro, mejorar el amor en vez de experimentar en otro lado, con otra persona. Las dudas que te puedan surgir estos días serán momentáneas, el tránsito de esa energía terminara conforme pase la semana y todo volverá a la normalidad, se esfumará la incertidumbre. Cuida de no caer en tentaciones de ninguna especia, los malos consejos estarán a la vuelta de la esquina, así que atento, atenta, para reconocer quien quiere tentarte para que caigas en malos pasos. Tiempo de mirar con claridad.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

A veces todo lo que se derrumba es por un bien mayor. Mucha fortaleza y determinación, puede surgir gran caos estos días y antes de renegar mira bien, analiza bien por qué pasó, cuando hayas reflexionado las cosas tomarán una perspectiva diferente y entonces ahí encontraras la falla a mejorar. La semana te traerá nuevas y mejores oportunidades, todo mejorará al finalizar esta jornada. En el trabajo pueden ser días de mucho esfuerzo mental, pero tú puedes con eso y más, piensa en la recompensa que se avecina y no sentirás ni el agotamiento. Habrá felicitaciones de superiores acompañadas de incentivos monetarios, disfrútalos. En el amor comienzas a pensar en dar el siguiente paso y esta semana encontraras la respuesta a si es verdaderamente lo que quieres hacer, se condescendiente contigo, llegó el momento de ser feliz.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tu interior necesita luz, dásela, regálate momentos con viejos amigos, regálate momentos de risas, de reflexión, mucha falta te está haciendo, no nada más es importante nutrir el cuerpo físico, también el alma, el espíritu, tu trascendencia se basa en eso. Eres un ser con el corazón noble y una coraza avasalladora, no te pierdas en lo que la gente ve de ti externamente, ya es tiempo de que conozcan la nobleza de tu corazón, eso hará que encuentres ese equilibrio por el que tanto has trabajado, ten por seguro que esta semana logras un avance importante. En el trabajo sigue fluyendo, has logrado hacer un buen equipo, el líder que has logrado ser te lleva a un buen momento profesional, sigue ese camino y pronto habrá grandes recompensas a tu empeño. En el amor se un poco más cariñoso, cariñosa, demostrar lo que sientes con hechos no te quitará jamás fuerza, tiempo de ser más sensible.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Estarás en búsqueda de respuestas. Será una semana de confrontaciones familiares, tu interior te grita que hay cosas que no te han dicho y que para ti son importantes, sientes que hay un secreto que te daría respuestas del por qué han pasado cosas con respecto a ti. Está bien que busques respuestas, pero cuida los modos, no te dejes llevar por el enojo o de verdad vas a ocasionar rupturas familiares difíciles de sanar. En lo que se refiere al trabajo necesitas poner más empeño y dedicación a lo que te toca hacer, estas dando por hecho que así está bien y es necesario que vean iniciativa de tu parte, muévete ya o alguien podría llegar y quitarte de tu lugar. La economía luce estable, no adquieras deudas de las que no estes seguro, segura, poder solventar más adelante. Cuida la salud de la piel, puedes tener alguna dermatitis por estrés o nervios.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Adelante, siempre adelante, para atrás ni para tomar vuelo. Comienzas la semana con nuevos sueños, nuevos planes y proyectos, pues a darle, que tienes el camino despejado para comenzar a hacerlos realidad. Tendrás apoyo incondicional de las personas que te quieren para hacer despegar cualquier nuevo emprendimiento y tendrás apoyo económico, ya sea en forma de algún crédito o con alguien que querrá ser tu socio, socia, en esto nuevo que quieres realizar. El camino luce despejado. La economía mejora. En el amor surgirá algún romance que te da felicidad y dicha como hace mucho no la sentías, vuelves a recobrar la fe en el amor de pareja, fluye y cuida esta nueva relación, aprende de los errores del pasado, no los repitas, trabaja en ello.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Puedes tener grandes sensaciones de incertidumbre, pero todo esto se debe al descuido que has puesto en las cosas, desde el trabajo hasta el amor, está en ti quitarte esta emoción de encima, ponte manos a la obra, ponte hacer lo necesario para que todo camine y mejore. Esta semana te da la oportunidad de hacer los movimientos necesarios para no estar en la tablita. En el trabajo recupera el empeño, ponte a trabajar en nuevos proyectos, que miren que de nuevo tienes entusiasmo e iniciativa para crecer ahí, hacer crecer la empresa, tiempo para actualizaciones profesionales, tiempo para todavía volver a ser el líder. Cuida de rus actitudes con tu pareja es importante que recuerdes quien eras cuando se enamoraron de ti, es importante que recobres a ese ser, recupera el tiempo perdido, aun estas a tiempo de poner en equilibrio tu relación. Tu salud física puede sufrir una baja de energía, pero esto es causado por tu inseguridad, por tus temores, trabaja en ellos ya, si es necesario busca ayuda profesional.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No hay nada mejor que sentir el apoyo de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, de tus jefes. así que esta semana tendrás todo el apoyo para caminar sin obstáculos ni cuestionamientos, la fe que tienen puesta en ti es impresionante, saben perfecto que eres muy capaz de lograr lo que te propongas, así que adelante, no tienes pretextos para no poner a trabajar tus ideas, para hacerlas tangible. La economía ira mejorando conforme camine la semana y ella con tus nuevos proyectos, solamente cuida el dinero que llegue a tus manos, no pienses que porque tienes puedes gastar en este momento a manos llenas, adminístrate bien. En el amor encuentras apoyo, es una semana propicia para que la familia crezca.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Es momento de dedicarte tiempo, has estado inmerso, inmersa en el trabajo, en sacar adelante proyectos y has descuidado desde tu aspecto físico hasta tus emociones. Así que esta semana te toca atenderte y consentirte. Retoma aficiones, retoma el ejercicio y atiende tu alimentación, necesitas regresar a los buenos hábitos. Son días donde la economía luce estable, todo lo trabajado se verá reflejado en tu cuenta de banco, en tu cartera, así que por ese lado no tendrás ninguna preocupación. En base a lo que hagas esta semana por ti y tu cuerpo físico sentirás mejoras en la salud.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

No esperes a que te sigan resolviendo las cosas, es momento de hacerle frente a tus problemas, si no lo intentas cómo saber si puedes o no con ellos, y claro que puedes, pero te gana la inseguridad. Esta semana pondrá a prueba tu capacidad de superar cualquier situación, tendrás que sacar tu lado práctico y confiar de nuevo en ti. Tendrás que sentarte a dialogar con tu pareja, hay cosas que no están funcionando y muchas de ellas provienen de ti, pide una oportunidad, seguro te la darán, pero no vuelvas a caer en los mismos comportamientos o perderás el amor, ya te ha pasado mucho y no estará dispuesto, dispuesta, a una más. En la salud todo lo que se refiere a tu cuerpo físico alcanza por fin un bienestar y lo sentirás sin duda, pero tu salud emocional y mental necesitan gran atención.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Allá vas de nuevo, en busca de esa oportunidad, tu perseverancia, tu insistencia y la fe que te tienes sin duda te abrirán la puerta que tanto has tocado, por fin te darán la oportunidad de demostrar tu capacidad en todo lo que se refiera al lado laboral, sorprenderás desde el primer día, lo único que tienes que cuidar es que no caer en la monotonía, y que ya alcanzada la meta te estanques, el entusiasmo debe permanecer alto todo el tiempo. Comenzarás a resolver deudas atrasadas, y esto te quita un gran peso de encima. Esta semana por fin puedes dejar de poner pretextos para la mejora de fallas de aparatos o interiores de tu casa. Por fin la tranquilidad regresa al hogar. El cuidado de tu salud es importante y más ahora que viene mucho trabajo que hacer, no te mal pases, cuida tu alimentación y tu descanso.