La carta de tarot para la semana del 19 al 25 de septiembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Seis de Espadas

1. Seis de Espadas: Grandes momentos de cambios profundos se avecina. Todos los movimientos que haya estos días serán rápidos y certeros, a menos que sigas cargando y llevando el pasado contigo, este es un tiempo que te invita a dejar lo malo atrás y no voltear hasta haberlo superado y verlo como un aprendizaje más en tu vida. Días favorables para hacer mudanzas, no esperes es momento de ir a buscar nuevos comienzos. Todo lo que comuniques esta jornada será escuchado y tomado en cuenta, todo está a tu favor para que con solo la palabra te abras nuevos caminos, aprovecha que tendrás el don de comunicar adecuadamente estos días y abre puertas a nuevas oportunidades laborales y económicas. Tiempo de dejar relaciones de amor o de amistad mal sanas, cortar de tajo lo que no te aporta nada en ningún sentido, sino todo lo contario, te desgasta y afecta. Es tiempo de mirar al futuro desde el optimismo.

2. Sota de Oros

2. Sota de Oros: Harás muy buena administración y uso de tu dinero, es un tiempo ideal para empezar a invertir, ahorrar y pensar en tu futuro económico. Alcanzas por fin la estabilidad laboral que tanto buscaste, esta semana solo podrás recibir buenas noticias en todo lo que se refiera a tu esfuerzo profesional, sigue ese camino, no te desvíes, hasta ahora todo lo que has hecho te ha salido bien y no tienes por qué cambiar la estrategia por más que alguien insista. Es un momento muy favorable para nuevos estudios o actualizaciones en tu profesión, no dejes pasar ninguna oportunidad de certificación, es algo que ahora no lo ves, pero te servirá más adelante para seguir creciendo profesionalmente. Estos días gran éxito con el sexo opuesto, pero no te dejes llevar por la vanidad, es tiempo de encontrar estabilidad emocional y una pareja estable te puede hacer muy feliz en estos momentos de tu vida.

3. El Colgado

3. El Colgado: Si sientes que todo está atascado es simplemente tu responsabilidad, deja ya de echarle la culpa a todos a tu alrededor de tu poco crecimiento o avance en los últimos tiempos. Te has conformado y tu estado de confort se te ha hecho muy cómodo, pero te llegó el momento de reflexión, y después de esta, de ponerte en acción, ahí sentado en donde estas no encontrarás trabajo, ahí sentado en donde estas no aparecerá el dinero para sobrevivir, ni llegará por arte de magia la pareja que tanto has soñado, ahí, impávido no pasará nada. Nadie más que tu puede ayudarse a salir de donde estas, si te sientes atrapado solo tú puedes salir de esa jaula. Es tiempo de enfocarte, de ser practico, de poner en marcha el cuerpo físico, la palabra y los conocimientos adquiridos, verás que cuando te acciones las cosas cambiaran y te sentirás útil, ágil, realizado por fin.