Los LA Rams hicieron valer su condición de campeones y sumaron su primera victoria de la temporada en la NFL

Luego de la dolorosa derrota de locales en el primer partido de la temporada contra los Buffalo Bills, los vigentes campeones de la NFL, LA Rams, derrotaron en el SoFi Stadium a los Atlanta Falcons por marcador de 27-31.

Los Rams golpearon primero con un TD de Allen Robinson en el primer cuarto y se beneficiaron de un FG de 44 yardas que no pudo concretar Younghoe Koo. We don't even know what else to say about @CooperKupp at this point.



📺 @NFLonFOX | 📲 https://t.co/4beUdm4vkg pic.twitter.com/YHz4NnP2h7— Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 18, 2022

Después del medio tiempo, Cooper Kupp (2) y Darrell Henderson Jr. colaboraron con tres nuevos touchdown y parecía que los ‘Carneros’ tenían la victoria en sus manos con un marcador de 10-28, pero reaccionaron los Falcons.

Olamide Zaccheaus comenzó la escalada y le siguió Lorenzo Carter tras bloquear una patada de los Rams y llevar el balón en una corrida prodigiosa hasta la zona de anotación. El marcador reflejaba un 25-31 y la emoción estaba a flor de piel. CINCO COMING UP CLUTCH!



🏈 @jalenramsey | 📺 @NFLonFOX pic.twitter.com/Bv8PMgQZfd— Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 18, 2022

El MVP del Super Bowl 2022, Cooper Kupp, perdió un balón y los Falcons tuvieron la opción de anotar para ganar el partido, pero una intercepción de Jalen Ramsey fue crucial para impedir el objetivo de remontada con el reloj marcando 1,13 del último cuarto.

El marcador finalmente terminó con un marcador de 27-31. El quarterback Matthew Stafford terminó con 27 de 36 en pases para 272 yardas, dio tres pases de anotación y sufrió dos intercepciones. "You found a way to get it done when we had to, at the most important moments."



🔊 First victory speech of the season. pic.twitter.com/to3Ck3EXCh— Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 19, 2022

