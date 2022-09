Advierten sobre alarmante aumento de estafas con criptomonedas

Jeffrey Vaulx, un profesor de educación especial en Memphis, dijo que decidió invertir en criptomonedas, sin imaginar que estaba siendo objeto de una estafa, cuando vio en Facebook que uno de sus conocidos estaba ganando mucho dinero con estas monedas virtuales.

“Contacté a mi amigo por Inbox. No tenía su número de teléfono. Me dijo que podía empezar invirtiendo $1,000. Al investigar, todo parecía correcto en el sitio web. Empecé con $500 y luego me dijo que mi inversión había subido a $8,000. Pero para sacar mi dinero, tenía que pagar un cargo único de $500”.

Vaulx se enteraría más tarde que la página de su amigo, había sido hackeada y que todo era un engaño.

“Así que tuve que empezar a buscar en Google para ver qué tenía que hacer para denunciar a este tipo y que no lastimara a nadie más”.

Desde principios de 2021 hasta junio de 2022, las personas han perdido más de $1.3 mil millones debido a estafas con criptomonedas.

Casi la mitad de los estafados, dieron a conocer, que la estafa comenzó con un anuncio, publicación o mensaje en las redes sociales. La mayor parte de las pérdidas, alrededor de $785 millones, involucró falsas oportunidades de inversión.

La criptomoneda fue el método de pago utilizado para aproximadamente uno de cada cuatro dólares reportados perdidos por fraude durante este período.

Durante la videoconferencia: “Los datos de la FTC muestran un gran aumento en las estafas de criptomonedas: más de $1 mil millones perdidos desde 2021, las personas más jóvenes son las más propensas a reportar una pérdida”, organizada por Ethnic Media Services, expertos de la Comisión Federal de Comercio explicaron cómo funcionan las estafas con criptomonedas, por qué están creciendo tan rápido, cómo detectarlas, evitarlas y denunciarlas.

Rosario Mendez, miembro senior de la Comisión Federal de Comercio (FTC), explicó que las criptomonedas son una moneda digital que existe primordialmente de manera electrónica y fueron creadas en 2009.

“Son muy similares a otras formas de monedas digitales como por ejemplo los puntos de recompensa o las millas de las aerolíneas en tus tarjetas de crédito. Se pueden transmitir de manera online y casi nunca van a verlas como algo físico”.

Sin embargo, precisó que hay algunas excepciones con las llamadas bitcoins de cajeros automáticos, donde puedes obtener una tarjeta física o alguna clase de representación de inversiones en bitcoins.

“Normalmente no hay intermediarios porque el espíritu de las criptomonedas fue crear un sistema financiero en el que los individuos pudieran interactuar sin tener que abrir cuentas ni dar información sobre su identidad”.

Agregó que hay lugares centralizados como la plataforma online Coinbase a donde puedes ir y comprar diferentes clases de criptomonedas.

“De la que más hemos oído hablar es de las bitcoins, pero hay cientas, y cada día hay una nueva porque están basadas en un software. Hay un meme que lo volvieron criptomoneda, que es el Dogecoin y vale $4 millones; de la criptomoneda Ether hay $17,000 millones. En el mundo hay $35,000 millones en bitcoins”.

Las criptomonedas no tienen un respaldo del gobierno.(Getty Images)

¿Cuál es la diferencia entre las criptomonedas y los dólares de Estados Unidos?

“Lo primero que hay que decir es que las criptomonedas no están respaldas por el gobierno. No hay nadie supervisando que el valor sea estable y que los consumidores puedan confiar en que les van a regresar su dinero”.

Agregó que los valores cambian cada día; y algunas veces en horas.

“Deben estar conscientes de su volatilidad, pero los consumidores no comprenden que pueden estar en riesgo, y que no pueden confiar en que pueden comprar productos o servicios porque no son estables”.

Dijo que si decides pagarle a alguien con criptomonedas, necesitas pensar que son como dinero en efectivo.

“La única forma de recuperarlo es si una persona te lo devuelve. Entonces, si accidentalmente envías Bitcoin a la persona equivocada, a menos que esa persona te lo devuelva, no hay nadie para ayudarte”.

¿Cómo usa la gente las criptomonedas?

“Primero que todo es acerca de invertir, especular y hacer riqueza. La gente tiene la esperanza de que el valor aumente y puedan venderlas. Son realmente vistas como un vehículo de inversión no como una forma de pago”.

Pero agregó que hay una clase de pagos rápidos que en teoría pueden usarse para enviar pequeñas cantidades de dinero sin pagar cargos.

Y cuando quieres mandar dinero a alguien, abres una aplicación en tu teléfono, o te metes al Internet en tu computadora.

“Accedes a tu cuenta en el sitio web Coinbase que tiene los fondos, que se llama wallet, y le dices que quieres hacer. Usualmente te toma 10 minutos validar tu transacción; tiempo en el cual te confirman que la otra persona ya recibió los fondos”.

Cristina Miranda, especialista en educación del consumidor de la FTC, dijo que en 2018 se reportaron $12 millones de pérdidas en criptomonedas debido a estafas, pero ya para 2021, fueron $653 millones.

“Entre enero de 2021 y junio de 2022, se reportaron estafas for $785 millones en inversiones; $220 en estafas románticas, $121 millones por impostores de negocios; y $56 millones por impostores de gobierno en las que se usó a las criptomonedas como método de pago”.

Observó que muchas de estas transacciones son irreversibles, pero también bastante gente es estafada porque no están familiarizadas con la forma en la que funcionan las criptomonedas.

“Entran con mucho entusiasmo, pensando que pueden hacer mucho dinero”.

Recomiendan a quienes están en sitios online de citas románticas tener cuidado con quienes les ofrece invertir con criptomonedas. (Getty Images)

¿Cómo funcionan las estafas?

“Los estafadores están buscando constantemente maneras de robar dinero. Un signo seguro de estafa es cuando vea un tuit, un texto, correo electrónico o mensaje en las redes sociales donde te dicen que tienes que pagar con criptomonedas por medio de una transferencia o una tarjeta de regalo”.

Dijo que al pagar por estos métodos, no hay manera de obtener el dinero de regreso.

“Estamos viendo un crecimiento alarmante de pérdidas por estafas con criptomonedas y la más grande es el fraude relacionado con inversiones. Y esto suele pasar cuando te encuentras con una empresa o persona que te promete ganar mucho dinero en poco tiempo para alcanzar la libertad financiera, sin darte muchas explicaciones”.

Señaló que algunas veces usan a celebridades o testimonios que son suelen ser falsos.

“Así que no importa cuál sea la inversión, siempre debemos investigar para entender cómo funciona y hacer preguntas sobre a dónde va el dinero”.

Hizo ver que otro tipo particular de estafa de inversión, son las de romance y las de citas en línea. “Los estafadores te contactan en sitios o aplicaciones de citas en línea. Y comienzan a contar historias para tratar de aprovechar las emociones de las personas a las que se dirigen. Y luego, lo que hemos visto es que a menudo, te piden dinero a través de las criptomonedas con la promesa de ayudarte a invertir.”

Indicó que si alguien que no has conocido en persona, te envía un mensaje de solicitud de dinero en un sitio de citas o en una aplicación exigiendo que envíes criptomonedas, el dinero normalmente desaparecerá y por lo general no podrás recuperarlo.

“En las estafas de suplantación de identidad, te envían mensajes de texto inesperados, haciéndose pasar por compañías conocidas como Amazon o Microsoft. Lo que sucede es que, si hacen clic en un enlace en cualquiera de los textos; o si llamas al número que aparece en esa ventana emergente, lo conectarán con un estafador que le informa sobre el fraude en su cuenta y que su dinero está en riesgo”.

A otros estafadores, dijo, les gusta hacerse pasar por agencias gubernamentales, y le dirán que sus cuentas o beneficios serán congelados como parte de algún tipo de investigación.

“También hemos visto informes de estafadores que llaman haciéndose pasar por una empresa de servicios públicos local con algún problema y, a menudo exigirán que las personas retiren dinero de su banco, sus inversiones o sus cuentas de jubilación para proteger su dinero, pagándoles con criptomonedas para resolver cualquier problema por el que estén llamando”.

Añadió que en un giro similar a las estafas de tarjetas de regalo, a veces los estafadores les dirán a las personas que permanezcan en el teléfono y las dirigirán a una tienda con un cajero automático de criptomonedas.

Para mayores recursos que te ayuden a evitar las estafas, visita: ReportFraud.ftc.gov

Para recibir alertas sobre las más recientes estafas de criptomonedas, visita: consumer.ftc.gov