Joe Biden reitera que tropas EE.UU. defenderán a Taiwán si China la invade

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el domingo que las fuerzas estadounidenses defenderían a Taiwán de una invasión china, mientras que la Casa Blanca dijo que la política de Washington no había cambiado.

Preguntado en el programa “60 Minutes” de la red CBS sobre si las tropas estadounidenses defenderían a Taiwán, Biden dijo que “sí”, en caso de “un ataque sin precedentes”.

No es la primera vez que Biden dice que las fuerzas estadounidenses participarían en una eventual guerra entre China y Taiwán, y la Casa Blanca parece dar un paso atrás en sus comentarios. La vez anterior fue en mayo durante una visita a Japón.

CBS/60 Minutes : "Would U.S. forces defend Taiwan if invaded by China?"

Biden : "Yes"

— Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) September 19, 2022