¿Es posible tener una cuenta en pareja en Tinder?

Tinder se ha posicionado como una de las aplicaciones de citas más utilizadas en todo el mundo con millones de usuarios activos. Esto ha permitido que una gran cantidad de usuarios puedan conocer otras personas con gustos similares e incluso consigan pareja.

No obstante existen algunos límites con respecto a la aplicación que son sumamente importantes y que en caso de no conocerlos, por no haber leído las políticas de la app antes de comenzar a utilizarla, pueden conllevar a la suspensión de la cuenta.

En este sentido uno de los escenarios que pueden provocar la suspensión de una cuenta de Tinder es que esta sea utilizada por dos personas, en este caso una pareja. La propia app señala que esto se encuentra terminantemente prohibido, tanto para casos de parejas como de amigos.

“Las cuentas de Tinder no pueden tener varios dueños, así que no crees una cuenta con un amigo o amiga o con tu pareja. Te pedimos además que no manejes varias cuentas de Tinder”, se lee en las reglas de la comunidad de Tinder disponibles en su página web.

Los responsables de la aplicación reiteran de manera enfática que la violación de esta regla puede ocasionar que una cuenta personal sea cancelada sin previo aviso. Añaden que una vez que se ha tomado la decisión de bloquear a un usuario no hay marcha atrás, por lo que si bien no lo detallan, es de suponer que no existe ningún tipo de mecanismo de apelación.

Este no es el único motivo que puede ocasionar que una cuenta de Tinder sea bloqueada pues existen otro tipos de restricciones. Entre ellas se encuentra el hecho de que los usuarios no pueden publicar ningún tipo de contenido para adultos, como por ejemplo desnudos.

Añaden que incluso está prohibido el publicar en la biografía del perfil los gustos sexuales del usuario ya que esto puede ser visto como algo de mal gusto, pese a que la app está dirigida a un público adulto.

“No te pedimos que te peines de una forma u otra ni que te expreses correctamente, pero, por favor, conserva un estilo elegante y apropiado para el consumo público. Nada de desnudos, nada de contenido sexual explícito y no escribas en tu biografía una lista detallada de tus fantasías sexuales”, señalan.

A esto se suma también la prohibición de publicar cualquier tipo de mensaje que pueda ser considerado como discriminatorio ya que esto implicará su expulsión de la app de manera inmediata.

