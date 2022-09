Sudando y sentada en el piso María Chacón se muestra en leggings después de ejercitarse

María Chacón tiene una figura espectacular y es muy disciplinada en el ejercicio; tanto, que lo dejó ver en un video que compartió en sus historias de Instagram. Usando top, leggings estampados y audífonos la actriz se mostró sudando y sentada en el piso, escribiendo en su post el mensaje “en domingo + puente + lloviendo vale como por 10”.

La actriz mexicana de 31 años trabaja actualmente en la telenovela “Cabo”, en la que lleva uno de los roles coestelares. Eso le ha permitido estar en la playa y desde ahí comparte en esa red social sexys fotos, como una en la que aparece posando como toda una modelo, luciendo su figura -y un perfecto bronceado- al usar un microbikini de tiras estampado.

Uno de los primeros trabajos de María fue “Alegrijes y rebujos”, telenovela de 2003 en la que interpretó al personaje “Chofis” y en la que compartió créditos con Jesús Zavala y Miguel Martínez. Los tres se hicieron grandes amigos y ahora, 19 años después, se reunieron para convivir y tomarse fotos. Miguel comentó: “Siempre me preguntan que si aún somos amigos, la respuesta es: No, ¡Somos Hermanos!❤️” View this post on Instagram A post shared by Miguel Martinez (@miguelmartinezoficial)

También te puede interesar:

-Desde el baño y en sexy selfie María Chacón luce su figura en ropa interior

-María Chacón se luce en ajustados shorts mientras se ejercita en la caminadora