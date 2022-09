Exhiben a maestra humillando a alumno: “No son normales”

Un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y causó la indignación de millones de usuarios muestra el momento en que una maestra humilla a uno de sus alumnos.

Los hechos se registraron en Argentina, precisamente en la Escuela N°1 de Lobos, provincia de Buenos Aires, donde la docente comenzó a gritar calificativos hacia los estudiantes, cuestionando sus habilidades y capacidades cognitivas, al grado de que los calificó como “niños anormales“.

“Si se pintan con los pinceles tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden chicos. No son normales, discúlpenme”, dijo la profesora.

“Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”, añadió.

El director de la escuela se manifestó en contra de que hayan grabado a la maestra, incluso acusó invasión a la privacidad, por lo que los padres de familia se pronunciaron al respecto.

“Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”, dijo la mamá de uno de los estudiantes que sufrió el maltrato verbal de la maestra.

Otra madre molesta por lo que se ve en las imágenes fue clara en su postura: “Las imágenes son contundentes, no puede negar nada. Además, nos amenazó y nos dijo que si el video se viralizaba nos iba a denunciar. Yo no tengo miedo. Ya puse un abogado”.

Te puede interesar:

Joven asesinó a puñaladas a su madre y abuelo, su abuela se debate entre la vida y la muerte

Asesinan a aficionado afuera del estadio en enfrentamiento de ultras violentos en Argentina