Hombre que se defendió con un hacha en un restaurante explica lo que en realidad sucedió

Una hombre se volvió mundialmente conocido en los recientes días después de protagonizar una pelea al interior de un restaurante de comida rápida en Nueva York.

Y es que sacó un hacha para defenderse, lo cual lo llevó a protagonizar varias portadas de los medios, por ello recientemente rompió el silencio para explicar lo que ocurrió en verdad.

Michael Palacios, un mensajero de 31 años de edad en Manhattan, sostuvo que el evento con el arma blanca sólo fue para tratar de asustar a quienes lo agredieron.

“No estoy desquiciado. No soy un psicótico. Sólo hice lo que haría cualquiera cuando le golpean. ¿Qué harías tú? ¿Sacar el teléfono y llamar al 911?”, contó el hombre para el diario The New York Post.

Another day in nyc pic.twitter.com/OCOPIkIzuO — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) September 17, 2022

“No creo que porque esté enfadado vaya a hacer daño a otras personas. … La gente dice: ‘Oh, estos tipos tienen suerte’. No tiene nada que ver con la suerte. No los descuarticé porque no quise hacerlo. Todo el mundo habla de que debería estar en la cárcel. Estuve mis 18 horas. ¿Qué más quieres? ¿Por qué tengo que estar en la cárcel?”, añadió.

En las imágenes se ve a Palacios discutir con un grupo de hombres, posteriormente es golpeado con impactos en el cuello, nuca y cabeza, por ello una vez que logra tomar distancia saca de su mochila un hacha y los empieza a amenazar, incluso con el arma blanca amaga para posteriormente golpear con su mano a quienes le pegaron primero.

Michael Palacios fue arrestado y acusado de conducta delictiva, tres cargos de amenazas y dos cargos de posesión criminal de un arma.

