La persecución de un escritor asesino: convenció a las autoridades de su talento y luego mató a un hombre

Jack Henry Abbott pasó prácticamente toda su vida en prisión. A la edad de nueve años, fue enviado a un reformatorio en Utah.

Poco después de su liberación del reformatorio, nueve años después, fue arrestado y condenado por falsificación. Mientras cumplía su condena en la penitenciaría del estado de Utah, Abbott mató a un compañero de prisión en 1966, aunque afirmó haberse estado defendiendo de una agresión homosexual, recibió otra sentencia de 14 años.

En 1971, el criminal escapó de la cárcel y robó un banco en Denver antes de ser capturado. De regreso en prisión, escuchó que Norman Mailer estaba escribiendo un libro sobre Gary Gilmore, quien estaba en el corredor de la muerte de Utah, y comenzó a escribir largas cartas a Mailer, detallando su supuesto maltrato en prisión.

Mailer, que pensaba que Abbott era un escritor talentoso, consiguió que la New York Review of Books publicara algunas de las cartas. Random House luego publicó el libro de Abbott, In the Belly of the Beast.

Al decirles a los funcionarios de la prisión que Abbott tenía una carrera prometedora como escritor, Mailer se ofreció a contratarlo como investigador. El 5 de junio de 1981, fue enviado a un centro de rehabilitación en la ciudad de Nueva York.

Aunque la multitud literaria de Nueva York adoptó a Abbott, se encontró más cómodo entre los delincuentes de poca monta que vivían en el Lower East Side de la ciudad. Solo seis semanas después de su libertad condicional, este criminal se peleó con el mesero Richard Adan en el restaurante Bonibon, lo apuñaló en el pecho, matándolo instantáneamente.

Abbott huyó a un pequeño pueblo mexicano, pero como no hablaba español, viajó a Luisiana, donde los detectives lo alcanzaron.

De regreso en Nueva York, logró obtener la sentencia mínima por asesinar a Adan, de 15 años a cadena perpetua, en parte porque Mailer instó a la corte a ser indulgente. Según Mailer, “la cultura vale un poco de riesgo”.

Abbott describió su vida como la de un “convicto criado por el estado”, pasando gran parte de su vida desde los 12 años en confinamiento en instalaciones estatales, incluido el régimen de aislamiento.

Escribió que debido al confinamiento con otros delincuentes violentos de los que no podía escapar, desarrolló una perspectiva subjetiva de que cada encuentro era potencialmente amenazador.

Posteriormente, la notoriedad de Abbott creció aún más y su libro se convirtió en un éxito de ventas. Se suicidó en prisión el 10 de febrero de 2002.

Seguir leyendo: