Hombre sin hogar captado en video arrojando heces al dueño de un negocio en Los Ángeles

Un hombre sin hogar de Los Ángeles ha sido capturado en video arrojando sus propias heces al dueño de un negocio, quien criticó a los funcionarios de la ciudad por “no preocuparse” por la creciente crisis transitoria.

Paul Scrivano, propietario de la taberna Blue Dog Beer cerca de Ventura Boulevard en Sherman Oaks, compartió imágenes del hombre sin pantalones arrojando una bolsa de basura sobre el cofre de su automóvil.

“Todos los días, es como (la película) ‘Atrapado sin salida'”, dijo Scrivano a la cadena FOX11 el martes sobre las personas sin hogar que frecuentan el área alrededor de su taberna.

“Literalmente un pabellón psiquiátrico”.

Scrivano dijo que un hombre en particular defeca abiertamente en Ventura Boulevard.

“Todas las mañanas, limpio eso de mi propiedad antes de tener que hacer negocios”, dijo Scrivano.

Theo Marvo, dueño del Sherman, un restaurante cercano, compartió la exasperación de Scrivano.

“Es principalmente el aspecto criminal de las personas sin hogar”, dijo.

El abogado Larry Spade, presidente del comité de personas sin hogar de la asociación de propietarios de viviendas de Sherman Oaks, dijo que los dueños de negocios tienen derecho a sentirse frustrados.

“Muchos dueños de negocios están desesperados, no obtienen la capacidad de respuesta que necesitan y que merecen”, explicó.

“Las personas sin hogar individuales acamparán frente a una tienda, la convertirán en su hogar, traerán sus posesiones, la usarán como dormitorio. Por la mañana, cuando los dueños de los negocios vienen a abrir, tienen que tratar de lidiar con una persona sin hogar que literalmente bloquea la entrada a su negocio y luego, tienen que lidiar con la limpieza de desechos peligrosos justo en frente de su negocio, justo en Sherman Oaks, justo en Ventura Boulevard”.

Scrivano, por su parte, ha enviado repetidamente videos de personas sin hogar que amenazan y hacen sus necesidades en Ventura Boulevard a la oficina de la concejal Nithya Raman, quien representa a Sherman Oaks.

Pero la oficina de Raman respondió diciéndole que dejara de enviar material gráfico.

“A Nithya Raman no le importa, no le importa”, dijo Scrivano.

Cuando FOX11 lo presionó sobre el tema, Raman respondió que la crisis de las personas sin hogar es más compleja de lo que la gente piensa.

“La realidad es que las personas que están sin hogar siguen siendo personas que están en las calles porque no tienen un hogar”, dijo.

“¿Dónde está la compasión en dejar a alguien en la calle cuando claramente no puede ayudarse a sí mismo de ninguna manera? No creo que nadie que padezca una enfermedad mental no deba recibir la atención que merece”.

Pero con los recursos de salud mental en la comunidad ya escasos, la mayoría de las personas están en las calles sin recibir la ayuda que necesitan.

“Los derechos de las personas sin hogar no pueden exceder los derechos de los propietarios de viviendas y negocios”, razonó Slade.

“Tiene que haber un equilibrio entre esos dos derechos, y en este momento, ese equilibrio se está inclinando fuertemente a favor de las personas sin hogar en detrimento de las personas que viven aquí y trabajan aquí. No somos insensibles a estos problemas, pero ha llegado al punto, está fuera de control y alguien tiene que ceder”.

