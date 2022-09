Halloween Time, la fiesta más esperada de Disneyland

Para los fans de Disneyland, nunca es demasiado pronto para festejar Halloween, sobre todo si la fiesta trae consigo algunas de las ofertas de comida, bebidas y atracciones más celebradas de este resort de Anaheim.

“Hay mucho que hacer y mucho que descubrir en Halloween Time”, dijo Nataly Guzmán, embajadora del Disneyland Resort, acerca de las fiestas de otoño, que iniciaron hace unos días y que concluyen el 31 de octubre en Disneylandia y el 2 de noviembre en Disney California Adventure.

Si bien las atracciones clásicas –como la Haunted Mansion – están de regreso, muchas otras se han ido agregando en años recientes, con lo que el resort ha logrado crear una verdadera legión de fans que vuelven cada temporada para encontrarse con la cada vez más amplia lista de actividades relacionadas con las fiestas y celebraciones del último trimestre del año.

Esto es lo que tiene preparado el resort en ambos parques para este 2022.

Halloween Time en Disneyland

La atracción más emblemática de Disneylandia es sin duda la Haunted Mansion Holiday en New Orleans Square, que para los festejos de Halloween cambia su apariencia para darle la bienvenida a su gran huésped, Jack Skellington, el singular personaje de la cinta The Nightmare Before Christmas.

La Haunted Mansion Holiday cambia su apariencia para darle la bienvenida a su gran huésped, Jack Skellington. Fotos: Disneyland Resort

En otro lado del parque, los protagonistas de Cars Land se disfrazan con trajes alusivos a la fiesta en honor al Día de Muertos, mientras que en una de las tiendas de la atracción se erige un altar de muertos en memoria de Doc Hudson.

Main Street, U.S.A., con su espectacular calabaza gigante en forma de la cabeza de Mickey Mouse, junto con adornos en cada esquina del parque, completan el colorido cuadro en el Main Street Pumpkin Festival.

Por las noches, Halloween Screams es un espectáculo “supernatural” en el que se proyecta un show de luces acompañado de la música más “espeluznante” de las bandas sonoras de las películas de Disney. Para el grand finale hay un show de fuegos artificiales que puede ser visto desde distintos puntos del parque.

Halloween Screams es un show de luces con la música de bandas sonoras de películas de Disney.

Disney California Adventure

La fiesta aquí cambia de tono; se viste y canta “mexicano”. La decoración de la plaza está inspirada en la película de los estudios Pixar, Coco, y el tema del Día de los Muertos. Por tiempo limitado, en A Musical Celebration of Coco, hay experiencias inmersivas, con entretenimiento en vivo –como la participación de bailarines folclóricos–, experiencias interactivas y actividades manuales.

Plaza de la Familia presenta shows interactivos, danzas folclóricas y más. Foto: Disneyland Resort

En otra parte del parque se ubica una de estatuas favoritas de la temporada, la del del jinete sin cabeza, figura infaltable en esta celebración. La atracción Guardians of the Galaxy: Monsters After Dark se une a la fiesta con Rocket y su desenfrenada carrera para rescatar a Groot.

Oogie Boogie Bash–A Disney Halloween Party, otro de los personajes de The Nightmare Before Christmas, tiene su propio festejo nocturno, aunque para entrar a este evento es necesario un boleto aparte. Los visitantes tiene acceso a atracciones, entretenimiento, comida, encuentros con personajes y más.

Minnie Mouse, la pata Daisy Duck y Clarabelle Cow durante el Oogie Boogie Bash.

Ambos parques tienen refrigerios, golosinas y preparados que solo están disponibles esta temporada en lugares selectos, entre ellos las manzanas cubiertas con chocolate blanco pintado de naranja. Candy Pruitt, quien tiene 14 años trabajando en el parque, es una de las encargadas de hacer estas creaciones.

Candy Pruitt tiene 14 años trabajando en el parque en la preparación de dulces y postres. Foto: Victoria Infante

En los dos parques

En ambos parques, los personajes de Disney celebran con sus nuevos trajes de Halloween, y estarán disponibles para tomarse fotos y para dar autógrafos a los fans.