Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de septiembre de 2022￼

LEO

Vienen cambios muy buenos que te dejarán algo de dinero tu ambición no tendrá limites, pero eso te ayudará a tener mayor estabilidad en tus bolsillos sabrás quien vale la pena y quien no sirve ni para una noche de encamamiento. Viene viaje o salida con amistad o familia, se visualiza borrachera o fiesta familiar. No des pie a más engaños y comienza a vivir y ser Cuidado con cambios en tu trabajo, no podrían beneficiarte del todo. Aprende amarte un poco más antes de bajar el precio o ponerte de oferta por alguien que solo te ha dado dolores de cabeza. Cuida más tu integridad y tu manera de ver la vida pues caerías en situaciones tontas si te dejas manipular por un familiar. feliz. En lo laboral vas a mejorar mucho y un cambio que tiene que ver con residencia se ve perfecto para que cambie todo tu entorno.

VIRGO

Viene una oportunidad muy buena para viajar y si tienes pareja o estas saliendo con alguien muchos celos e inseguridades se van a hacer presentes. Hay días en los cuales te llegarán chismes de familia si les haces caso ahí te quedarás sin lograr avanzar. Cuidado con prestar dinero pues ya no regresará a tus manos. Amores importantes y cambios en tu conducta te ayudarán a darte cuenta de que no todo mundo merece ser parte de tu vida y de tus días. Amor de una noche y una proposición que te va a intimar o a pensar muchas cosas, no vayas tana prisa en la vida no andes contando tus planes, hay muchas personas chismosas que buscarán el arruinar tus planes y sobre todo tus metas. Date la oportunidad de creer y confiar en lo que te llena el corazón y el alma si te equivocas no pasa nada, la vida sigue y podrás intentarlo cuantas veces quieres.

LIBRA

Hay días en que desearás no haber nacido, pero te darás cuenta de que algunas veces no es necesario esconder la mano cuando tiras la piedra. Aguas con infecciones de garganta. Cuidado con hacer caso a chismes de comadres solo te llevarán por un mal camino. Es momento de aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores, debes aprender que la vida es solo una, no la desperdicies ni la dejes ir, disfrútala mucho y vive cada momento como si fuera el ultimo. No permitas que tus sueños desaparezcan, es momento de que veas hacia el futuro y consolides eso que quedó pendiente, hay mucha persona que te quieren fregar o ver destruido o destruida, pero está en ti que logren hacerte daño o no. Cuidado con caídas o golpes. Si tienes una relación va viento en popa, aunque hay cuestiones del pasado de ambos que seguirán lastimando o atormentando en el trascurso de unas semanas.

ESCORPIO

Aprende a decir que no, a darte cuenta de que lo importante que eres y a no permitir que nadie robe tu paz y tu tranquilidad. No permitas que una mala noticia arruine tus días, aprende a ser más positivo. Ten mucho cuidado con cobrar venganza y hacer daño a personas que solo te han ayudado o apoyado en tus sueños y metas, regresarás a un episodio del pasado el cual te costó mucho tiempo superar. Un dinero te va llegar cuando menos esperes y te va caer de maravilla, deberás de provecharlo de la mejor forma para tu bien o tus negocios. Cuida tu físico y no lo descuides más, ya no es tiempo de perder tu tiempo, recuerda que nadie lo merece. Vienen propuestas muy buenas para cambiar de trabajo y una noticia de embarazo en la familia va a resultar en estos días. No te amargues por cuestiones que no valen la pena, cambia tu sentido y humor y se más pacífico sobre todo contigo, eres tú peor juez y sin darte cuenta algunas ocasiones sueles lastimarte mucho más de la cuenta.

ARIES

Ya es momento de confiar en tu poder de atracción, puedes tener a quien quieras y sin necesidad de andar arrastras pidiendo amor a quien no te lo quiere dar. Familiar se enferma y noticia que tiene que ver con pagos o dineros llega estos días. Ten cuidado con un amor del pasado pues está por retornar. Date la oportunidad de creer y confiar más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que desees, no te dejes llevar por chismes de vecindad y menos si vienen de personas que buscarán afectarte o perjudicarte. No descuides la dieta pues estarás subiendo unos kilos en estos días, cambia tus actitudes y tu manera de pensar pues esas actitudes muchas veces son pesimistas y lejos de ayudarte solo te deprimen o te hunden más y alejan de tus sueños. Vienen cambios de actitud las cuales te servirán para poner un balance en tu situación. Cuidado con tratar de caerle bien a todo mundo, recuerda que eso no es lo tuyo y el querer hacer eso lejos de ayudar podría afectar todo.

TAURO

Tu familia tu mayor tesoro, no los descuides pues necesitan de ti. Una amistad enfrenta problema de ley y un cambio de residencia tuya o de familiar. Situaciones que tiene que ver con los dineros mejorarán y entenderás que una amistad no es la que está en el alcohol contigo sino la que está cuando más se le necesita a tu lado. No es momento de amores de una noche sino de preocuparte por amores que realmente se quieran quedar en tu vida. Cuidado con pensar más de familiar pues podrías ofender a quien ni la debe ni la teme. Si tienes pareja esta tiene muchas dudas y nos sabe cómo expresártelas, busca la manera de aclarar las cosas. Infidelidad dentro de la familia la cual te va a poner muy de malas. Días de muchas oportunidades para planear tu futuro y para comenzar a trabajar en él, no dejes que otras personas te lastimen con comentarios tontos o te hagan sentir menos de lo que tú sabes que vales.

GÉMINIS

Vienen días en los cuales entenderás el porqué de muchas cosas, no des explicaciones a quienes no te las piden ni trates de aparentar algo que no eres por caerle bien personas que solo buscan sacar algo de provecho de tu parte. Cambiará mucho tu sexto sentido pues no solo podrás detectar mentiras sino la falsedad de las personas que se te acercan. Debes de tener bien presente que los tiempos de Dios son perfectos y que las cosas sucederán cuando los tiempos son los indicados. Ya no es momento para retroceder por algo que ya pasó y ya sucedió. Días de mucha calma en los cuales sentirás mucha tranquilidad y comprenderás que algunas veces no valió la pena molestarse por cuestiones que tenían solución. Debes aprender a decir que no, a preocuparte más por ti y por esas cuestiones que valen realmente la pena, días de mucha reflexión, en los cuales debes enfocarte en tu vida y en tu bienestar antes de resolver la vida de los demás.

CÁNCER

Por algo las cosas se dieron de esa manera así que ya no te preocupes por esas cuestiones. Vienen amores muy importantes los cuales te enseñarán que la vida es bella y tiene que vivirse y disfrutarse. Entenderás porque no funcionó ese plan que tenías en mente. Es preciso que le pongas un alto a todas esas personas que se quieren sobre pasar contigo, no es momento de perdonar errores o el día de mañana te la volverán hacer y dolerá más que ahora. Tienes un carácter muy explosivo que podría dañar a quienes se encuentran en estos momentos contigo, no hay razón para actuar así cálmate y piensa las cosas dos veces antes de emitir palabra o juzgar. Ten mucho cuidado con cambios de ultima hora en tu economía, podrías estar gastando dinero en cosas que no ocupas. No te dejes menospreciar por nadie ni permitas que te roben tu paz y tu tranquilidad que tanto te ha costado conseguir.

PISCIS

Vienen días llenos de cambios en los cuales muchos amores comenzarán a fluir, si estas saliendo con alguien puede que en próximas fechas se concrete algo estable que te dará mucha paz y tranquilidad. Has tenido buenos amores, pero muchas veces las circunstancias o situaciones lejos de unirlos los han alejado, ya no creas en promesas falsas ni en palabrerías sino solo en hechos, quien te quiera tendrá que apostar todo por ti o simplemente alejarse pues ya no estas para perder el tiempo. Hay días en los cuales te deprimes mucho o sientes que no avanzas, descansa un poco y no te estreses, dale tiempo al tiempo para que las cosas y el río tome su cauce. Ten mucho cuidado con noticias que tienen que ver con dineros podrías perder unos centavos por no saber hacer cuentas o invertir de manera correcta tu dinero. Cree y confía en ti y lograrás cuanto te propongas, arreglarás documentos o viajarás próximamente.

ACUARIO

Cuidado con tus cambios de conducta y con amores del pasado que retornan, pero solo a incomodar tu presente y darte lata. Persona piel blanca te trae en chismes y sin darte cuenta te está perjudicando. Es momento de que le bajes 3 rayitas a ese carácter que ha alejado a muchas personas de tu lado, algunas veces ni tú te aguantas, es parte de tu naturaleza, pero muchas ocasiones sueles lastimar sin darte cuenta a las personas que en realidad más amas. Despréndete de todo eso que te lastima y hace daño y dile adiós, cierra el baúl de los recuerdos y comienza a ver tu vida de una manera distinta haciendo a un lado todo lo que te lastimó y te tuvo viviendo de rodillas por tanto tiempo. Vienen días en los cuales deberás de cuidar tu entorno y tu vida, no te dejes manipular por amores del pasado que en tu presente buscarán afectarte de muchas formas y maneras.

CAPRICORNIO

Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, deja de echarte en la espalda situaciones y problemas que no te corresponden, deja que cada persona se rasque con sus uñas. Tienes un gran sentido de humor y eso por lo regular ayuda a que la persona que esté a tu lado no se aburra y pase buenos momentos sin embargo tu carácter ha cambiado mucho en los últimos meses y te has convertido en una persona de pocos amigos es decir te has vuelto más selectivo con las personas que están a tu alrededor. No basta con decir la verdad ahora tendrás que mostrar con pruebas que lo que dices es lo que realmente sucedió, hay personas que no te miran con buenos ojos y que buscarán maneras de fregarte o de quitarte lo que por derecho te corresponde, cuida mucho tu salud y la parte de tus sentimientos pues derramarás una que otra lagrima por personas que en realidad no valen la pena. Ten cuidado con un amor del pasado que comenzará a darte lata y podría meterte en problemas algo complicados.

SAGITARIO

Vienen días en los cuales debes de ponerte las pilas si quieres conseguir eso que mueve tu vid ay tu mundo. Cuidado con una traición que viene por parte de una amistad o de una pareja. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Muchos cambios bastante positivos que se comenzarás a materializar en no más de dos semanas, estos cambios te beneficiarán en lo económico y sobre todo en el área sentimental pues si no tenías pareja va a surgir la oportunidad de entablar algo más serio con amistad o persona con la que comenzarás a salir. Si has estado preocupado por tu salud dale vuelta a la página pues comenzarás a mejorar poco a poco, debes aprender a cuidarte un poco más y darte cuenta de que ya estás en una etapa en la cual o maduras o maduras o sino la vida se te va a ir y no lograrás hacer absolutamente nada.