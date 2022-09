La esposa de Armie Hammer ya vio el polémico documental sobre el actor

Elizabeth Chambers, esposa del actor Armie Hammer, dio a conocer que ya vio el polémico documental de Discovery+ “House of Hammer” en el que se entrevista a tres mujeres que lo acusaron de agresión sexual.

Chambers -de 40 años y quien se separó de Hammer tras enterarse de los mensajes que éste había escrito a sus ex parejas en los que expresaba sus fantasías eróticas- dijo que no estaba entre sus planes ver el documental, pero un día decidió hacerlo luego de dejar a sus hijos en la escuela. “Obviamente me rompió el corazón y fue muy doloroso. Pero al mismo tiempo, existe. El pasado es el pasado y todo lo que podemos hacer es tomar esto como un momento para aprender y escuchar, con la esperanza de procesarlo y sanar”.

Elizabeth y Armie están actualmente en proceso de divorcio, pero se frecuentan debido a sus hijos. Fue precisamente por cuidarlos que Chambers se negó a participar en el documental cuando los productores la contactaron; ahora ella asegura que su relación con Hammer ya no es de pareja. El año pasado el actor dio a conocer en un comunicado firmado por su abogado que todos los encuentros con las mujeres -que participan ahora en “House of Hammer”– fueron consensuados.

