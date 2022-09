Mes de la Herencia Hispana: Frank Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño de NASA llegó a la EEI

El astronauta de la NASA Frank Rubio y dos cosmonautas rusos llegaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) el miércoles, elevando a 10 el número de residentes para la próxima semana.

Frank Rubio es el primer astronauta de origen salvadoreño en ir al espacio y lo ha realizado en el Mes de la Herencia Hispana, cuando NASA resalta el aporte de los hispanos en la agencia espacial.

El astronauta Frank Rubio es 100% salvadoreño 🇸🇻 pic.twitter.com/WCvsqvNA0w — Walter Aleman (@WalterAlemanSV) September 22, 2022

El Dr. Frank Rubio nació en Los Ángeles, California, pero considera a Miami, Florida, su ciudad natal. Está casado con Deborah Rubio y la pareja tiene cuatro hijos. Su madre, Myrna Argueta, vive en El Salvador.

Rubio fue seleccionado por la NASA para unirse a la clase de candidatos a astronautas de 2017.

El astronauta Frank Rubio está listo para despegar a bordo de un cohete Soyuz el miércoles 21 de septiembre, rumbo a la @Space_Station. Esta será la primera misión de Rubio. La cobertura en directo comienza a las 9am ET (13:00 UTC): https://t.co/EIphSlznV0 pic.twitter.com/lylO8a5vaQ — NASA en español (@NASA_es) September 19, 2022

Ingresó al servicio de NASA en agosto de 2017 y, habiendo completado el entrenamiento inicial de candidato a astronauta, fue elegido para participar en la Expedición 67 de la NASA en la EEI.

Rubio se graduó de la Academia Militar de EE.UU. y obtuvo un Doctorado en Medicina de la Uniformed Services University of the Health Sciences. Antes de asistir a la escuela de medicina, se desempeñó como piloto de helicóptero UH-60 Blackhawk y voló más de 1,100 horas, incluidas más de 600 horas de combate y tiempo de peligro inminente durante despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak. Today, we’re celebrating #HispanicHeritageMonth and Dr. Frank Rubio’s first flight to the @Space_Station.@NASA_Astronauts Dr. Rubio is the first Salvadoran-American in space and is a board-certified physician and flight surgeon. https://t.co/lrVYYeh1aV pic.twitter.com/mXyu1EvBlr— NASA (@NASA) September 21, 2022

Rubio es médico de familia certificado por la junta y cirujano de vuelo. En el momento de su selección, estaba sirviendo en el 10º Grupo de Fuerzas Especiales (Aerotransportado).

Ha obtenido las insignias de aviador senior, pionero, asalto aéreo y aerotransportado del Ejército de EE.UU. Y además ha recibido numerosas consecrations por sus servicios en el ejército.

La nave espacial Soyuz MS-22 que transportaba a Frank Rubio, así como a Sergey Prokopyev y Dmitri Petelin de Roscosmos, se acopló al módulo Rassvet de la EEI a la 1:06 p.m. EDT. Después de dos órbitas, el acoplamiento se produjo unas tres horas después de un lanzamiento a las 9:54 a. m. desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán.

Myrna Argueta, madre de Frank Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño, presenció con mucha alegría y orgullo el despegue de la nave Soyuz MS-22 hacia la Estación Espacial Internacional#PrimerAstronautaSV 🇸🇻 pic.twitter.com/lxEVLIHUOP— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 21, 2022

Este marca el primer vuelo espacial para Rubio, el segundo para Prokopyev y el primero para Petelin. A lo largo de su estadía de seis meses a bordo del puesto orbital, el trío trabajará en ciencia e investigación en desarrollo tecnológico, ciencias de la Tierra, biología, investigación humana y más, según un comunicado de NASA. El astronauta de origen salvadoreño, Frank Rubio viajará en minutos con rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave rusa Soyuz MS-22. pic.twitter.com/2zUASD9Jm2— Sara Ayala (@Sara_AyalaSv) September 21, 2022

Una vez a bordo de la estación, el trío se unirá al comandante de la Expedición 67, Oleg Artemyev, a los cosmonautas Denis Matveev y Sergey Korsakov de Roscosmos, así como a los astronautas de la NASA Bob Hines, Kjell Lindgren y Jessica Watkins, y a la astronauta de la Agencia Espacial Europea Samantha Cristoforetti. Rubio, Prokopyev y Petelin pasarán seis meses a bordo del laboratorio en órbita.