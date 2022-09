Verónica Castro relata el momento en el que Julio Iglesias se propasó con ella

Sin duda alguna, Verónica Castro es una de las figuras más queridas por el público, debido al gran carisma y belleza que siempre la caracterizaron a lo largo de sus casi 60 años dentro de la industria artística.

No obstante, su gran trayectoria también estuvo llena de momentos incómodos, como la ocasión en la que Julio Iglesias le agarró el glúteo sin su consentimiento, mientras estaban en una entrega de premios.

“Era la entrega de unos premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre y también estaba Julio Iglesias, que quedó atrasito de mí, y de repente siento que alguien me agarra la pompa”, contó la actriz en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

Tras sentir que la tocaban sin su permiso, Castro volteó y encaró a Julio Iglesias, quien se justificó diciendo que ella no se “dejaba tocar en los camerinos”, por lo que decidió hacerlo en ese preciso momento.

“Era Julio, y le digo ‘óyeme cabr*n, ¿Porqué me agarras?’ y me dice ‘porque no me la dejas que te la agarre allá en camerinos, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario”, mencionó.

A raíz de esta situación, Verónica Castro quiso mantener una cierta distancia con el cantante. Sin embargo, la vida volvería a juntarlos, pues le pidieron que lo entrevistara para ‘Verovisión’, donde el artista besaría a la actriz.

“Estábamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida, y de repente me dice ‘mira, yo siempre he tenido ganas de darte un beso y de abrazarte, pero tú nunca me has dejado’. Me levanta la cabeza y me da un beso”, narró.

Verónica Castro admitió que, en ese momento, no pudo hacer mucho porque estaban frente a las cámaras, pero que después le reclamó: “Dije ‘¿Por qué eres tan cabr*n?, ¿Por qué me haces esto?’ y me dice ‘porque no te dejas en el camerino’”.