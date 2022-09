Sofía Vergara presume sus movimientos de cadera bailando en un vestido muy transparente

Sofía Vergara y su familia están de fiesta, pues su sobrina Claudia alcanzó su cumpleaños número 30. Por esta razón, la famosa y sus seres queridos no dejaron pasar la oportunidad de celebrar a bordo de un yate donde se armó la fiesta.

Desde su perfil en Instagram, la estrella de “Modern Family” compartió una probadita de lo vivido el pasado jueves mientras disfrutaba de un soleado día en Miami.

Y es que uno de los momentos que más resonó entre el público fue el espectáculo que brindó al mover sus caderas al ritmo de la música, sobre todo porque su outfit constó de un vaporoso vestido animal print que de paso era transparente.

Sofía Vergara no solo deleitó la pupila de sus casi 30 millones de seguidores con dicho audiovisual, también se dedicó a compartir postales en las que se vislumbró a otros miembros de su familia, incluidos su hijo Manolo y la cumpleañera Claudia.

Esta última, lució un bikini multicolor con formas geométricas junto a un pareo de cebra verde y blanco que quedaron al descubierto cuando se mostró bailando en un bote con el horizonte de Miami de fondo.

Horas más tarde, Sofía Vergara mostró su faceta de “marinera” al portar un sombrero de capitán durante su paseo por altamar. “Partyyy”, fue la descripción con la que la famosa acompañó su carrusel de imágenes. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

