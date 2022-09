Identificación para todos: California dará tarjetas de ID a los indocumentados

Esteban, un inmigrante mexicano de Jalisco de 21 años de edad, dijo este sábado sentirse “alegre, la verdad, tranquilo y alegre”, al saber que el estado de California pronto proporcionará identificaciones oficiales a los migrantes indocumentados que viven en el estado.

Platicó que hace unos dos meses, al caminar una madrugada por una calle a esa hora casi desierta, un oficial de policía lo detuvo para preguntarle a dónde se dirigía a esa hora.

“Ya sabe, de lo primero que pide la policía es una identificación”, dijo Esteban, “y pues yo no tenía nada de identificación”.

El joven le dijo con temor al policía que carecía de identificación, pero que en ese momento iba a trabajar y caminaba porque era el día de descanso de su compañero, propietario del vehículo en que todos los días iban al trabajo.

El oficial aceptó un talón de cheque de salario a su nombre y una vieja identificación de Jalisco. Le recomendó que solicitara una licencia de conducir al Departamento de Vehículos de California (DMV).

Solo que Esteban no tiene vehículo ni sabe conducir, por eso “pues imagínese todo lo que voy a poder hacer con una identificación oficial; me va a beneficiar mucho”.

El joven bodeguero es uno de cerca de dos millones de inmigrantes que ahora viven en California y carecen de identificación oficial, aunque el estado autorizó desde hace nueve años las licencias de conducir para personas indocumentadas.

La ley beneficia, en otras palabras, a una de cada 20 personas en el estado.

El vicepresidente del Caucus Legislativo Latino –la bancada latina en la legislatura–, Robert Rivas, un coautor de la ley, declaró que AB1766 “nos acerca un paso más a la verdadera equidad para nuestros vecinos indocumentados”.

El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB1766, ley de “identificaciones de California para todos”.

La nueva ley autoriza, como su nombre dice, identificaciones para todos, lo que implica que también son para inmigrantes sin importar su condición migratoria.

La legislación coincide con el carácter de estado santuario de California.

Newsom declaró que “California está ampliando las oportunidades para todos, independientemente de su estatus migratorio (porque) somos un estado de refugio, un estado de mayoría y minoría, donde el 27 por ciento de nosotros somos inmigrantes”.

Detalló algunas de las ventajas de la AB1766 para a comunidad, como, por ejemplo para los vendedores ambulantes, quienes ahora podrán “obtener más fácilmente permisos de salud locales, lo que respalda una mejor inclusión económica y oportunidades”.

“Los estudiantes inmigrantes tendrán un mejor acceso a la matrícula estatal en los colegios y universidades públicas”, dijo el gobernador.

También “brinda a los californianos de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio, elegibilidad para asistencia legal en asuntos civiles que afectan las necesidades humanas básicas”, dijo Newsom.

De acuerdo con el gobernador, las identificaciones oficiales permitirán a “promotores y trabajadores de la salud comunitarios que puedan facilitar y brindar atención cultural y lingüísticamente receptiva”.

También se podrá divulgar información sobre derechos laborales en diversos idiomas, y las autoridades podrán defender y proteger a quienes no son ciudadanos ante potenciales delitos, por ejemplo los relacionados con las drogas, mencionó el gobernador.

El asambleísta Reggie Jones-Sawyer, del sur de Los Ángeles y coautor de la AB1766, dijo que la ley trata de “garantizar una calidad de vida básica para todas las personas que viven en este estado, independientemente de su estatus legal”.

El legislador dijo que parte de la población de California se encuentra vulnerable cuando el estado otorga licencias de conducir para todos, pero no las identificaciones que necesitan quienes no son conductores.

“Cuando no tienes una identificación válida, no puede abrir una cuenta bancaria, lo que te deja vulnerable, no puedes ni siquiera cambiar un cheque que lograste con tanto esfuerzo, no puedes rentar un departamrnto”, dijo Jones Sawyer.

El también asambleísta angelino Miguel Santiago hizo campaña en favor de la aprobación de la ley con el apoyo del alcalde de Pasadena, Víctor Gordo.

Uno de los coautores de la iniciativa, el asambleísta Mark Stone, dijo que “la falta de identificación es una de las mayores barreras para el éxito de la comunidad porque las identificaciones son esenciales para asegurar el empleo, la vivienda y los servicios sociales, para inscribirte en colegios, en universidades”, entre muchos otros trámites.

El DMV ha calculado que el costo inicial de la aplicación de la AB1766 podría sobrepasar los 8.5 millones de dólares en el primer año cuando la mayoría de los estimados dos millones de migrantes busquen la identificación, pero bajará a medio millón anual posteriormente.

La ley entra en vigor el enero del 2024 y estable que estos datos no serán compartidos para hacer cumplir las normas de inmigración.