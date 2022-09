Lágrimas de fracaso: Eduardo Salvio estalló en llanto por la eliminación de Pumas de la UNAM de torneo mexicano

La alegría por la contratación de Dani Alves quedó en el pasado. Pumas de la UNAM sufrió un estrepitoso fracaso en el fútbol mexicano. Con la derrota 2-1 ante el Club Puebla, el conjunto universitario quedó fuera del repechaje de la Liga MX. En medio de la desilusión, Eduardo Salvio mostró su frustración con lágrimas.

El conjunto de Andrés Lillini no pudo contra el Club Puebla de Nicolás Larcamón. Esta derrota le dio un duro golpe al club desde el punto de vista deportivo e institucional. Uno de los equipos que realizó una fuerte inversión, no pudo tomar un boleto a la Liguilla. En medio de este panorama, Eduardo “El Toto” Salvio no contuvo las lágrimas.

Todos somos Toto Salvio, así muestra su impotencia al@final del partido 😢😢 pic.twitter.com/c6vwFjc2vO— Danie Cortés ⚽️✨ (@DanieCortesB) September 24, 2022

El futbolista argentino jugó en grandes equipos como el Benfica de Portugal, el Atlético Madrid de España e incluso Boca Juniors de Argentina. Pero su experiencia en México está siendo más que amarga. De todos sus recuerdos, hasta los momentos, el balompié mexicano no está dejando una marca positiva en su memoria. Eduardo Salvio me representa. A estos jugadores que sienten la playera y el fracaso, dámelos siempre.

El próximo torneo será mejor, ‘Toto’. pic.twitter.com/DSmcDhnKo9— Alex Déleon (@RomeoTheCaster) September 24, 2022

Pumas y un torneo para el olvido

El conjunto comandado por Andrés Lillini nunca logró compenetrarse en el Aperura 2022. La eliminación del torneo es el resultado del mal desenvolvimiento y falta de compenetración dentro del campo. El conjunto universitario solo pudo ganar 2 de sus 16 partidos disputados. Además, Pumas recibió 28 goles y solo pudo anotar 20. El proceso de Diego Cocca con el Atlas acabó, Lillini está a la espera de la decisión de su directiva. Llegaron en 2020 a sus clubes:



Diego Cocca se va Bicampeón.



Andrés Lillini sigue y pues nada, de nada. pic.twitter.com/GkTa9uVQA2— 🇲🇽 El Tío Rock 🤟  🟩⬜🟥 (@ElTioRockMX) September 23, 2022

