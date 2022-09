Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de septiembre de 2022

Leo

Recuerda que no todo sale bien a la primera hay que seguir echándole ganas. Enfermedad en la familia, nada de gravedad. Culmina relación en familiar y te enteras de una persona que se cambia o compra casa. No esperes nada de nadie y menos de quien nunca se ha preocupado contigo. El amor tiene muchos caminos y facetas y quizás no te ha ido bien en los últimos meses, pero pegue y con quien echar catre no te ha faltado. Mensaje de persona fallecida en próximas fechas por un sueño o una señal. Ya no te mortifiques ni pienses tanto a la hora de ir a dormir, esto es la vida y solo los mejores salen bien victoriosos o victoriosas.

Virgo

Si tienes pareja los celos se van a hacer presente, recuerda que eres de los signos más celosos y desconfiados. Aguas con las enfermedades respiratorias y dolores musculares, te van a joder mucho. Aguas con las viejas chismosas de tu vecindario te pueden meter en problemas. Si sigues esperando que esa persona cambie mejor búscate una silla porque te vas a cansar. Se van a fortificar tus lazos sentimentales con la persona amada, debes aprender a dejarte de complicar la existencia si es que no quieres que la vida y tu pareja te bufen por ser tan complicado y complicada.

Libra

Trata de salir de la rutina y no hacer siempre los mismos porque eso es lo que te afecta o te cansa de la vida. No hagas caso a rumores, recuerda que la gente es bien hija de la tiznada y con tal de dañarte la vida inventa muchas cosas que ni siquiera existen o aún no han pasado. Si no tienes pareja que te valga, sal y disfruta de tu vida que para eso se hizo. Reunión con amigos o te encontraras con alguien del pasado en estas fechas. Posibilidades de un viaje, y te enteras de una boda. Cualquier problema del pasado que no te de paz se puede arreglar con una simple platica así que déjate de tonterías y no te dejes llevar por rencores que solo te lastiman y auto afectan. Se les da mucho andar ofreciendo la caricia gratuitamente, y a veces terminan bien enamorados de las demás personas.

Escorpio

Si estas en plan de soltero o solteras posibilidades de reencuentro con amor del pasado, puede que lleguen acuerdos. Cuida la información que sabes, no la digas a cualquiera pues dicha información te va a servir para fregar a alguien en el futuro y cobrar venganza. Lo que tenga que ser será, así dejaras de estar pensando en que pasaría, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Evento social o reunión con amistades se aproxima. Recuerda que en tu vida solo deben de estar las personas que quieren, no permitas que nadie este a la fuerza. Sin darte cuenta y cuando menos acuerdes te la va a dejar caer bien feo.

Aries

Entraras en una etapa bien apasionada ahora que entra el mes de octubre, eres muy de que te gusta verte bien y todo ese show, ponte las pilas y lograras reconquistar al ser amado que creías perdido. Aprende a decir que no y no siempre que sí pues por esa razón algunas veces te ven la cara de tonto o tonta. Aprende a consentirte tu cada vez más y a quererte, no te quedes con ganas de nada y disfruta tu vida que solo tienes una. Aprende a no meterte en relaciones prohibidas o vas a salir bien quemado o quemada y si de por si ya lo estas no te arriesgues a que te chamusquen más. Cuídate de pérdidas y caídas. Cuídate mucho de los parásitos, debes desparasitarte porque por eso también tienes esa panza.

Tauro

Cuida demasiado la parte de tu corazón y pensamientos pues ha estado demasiado expuesta y podrías terminar sufriendo de más. Cierra ciclos y aléjate de personas destructivas que podían robarte tu buena suerte inclusive tus sueños. Grandes amores llegarán a ti y con ellos mucho aprendizaje, quita todo eso que te estorba y no te deja avanzar, amores baratos ya no son lo tuyo. No seas tan tonto o tonta y quita de tu vida todas esas tonterías que te afectan o te hacen daño y traes en tu cabeza. Un viaje saldrá mejor de lo que esperas y está por llevarse a cabo. Dios y la vida te pondrán en charola de plata lo que requieres para ser feliz, no lo hagas un lado o quizás mañana sea tarde.

Géminis

Deja que el mundo ruede, cuida mucho cada oportunidad que llega a ti, no la desperdicies como ya lo hiciste en el pasado. Días de reflexionar y de cerrar ciclos que quedaron abiertos, no esperes ya nada más de nadie, vive y disfruta tus días como si fueran los últimos, el amor llegará cuando tenga que ser, no tomes las criticas como negativas al contrario aprende de ellas para ser mejor persona y ser humano. No permitas que amistades hipócritas sigan en tu vida necesitas mandarlas bien lejos de una buena ves. No dudes jamás de quién eres y de hacia dónde te diriges, trata de cuidar más tu alimentación pues podrías entrar en una etapa de subida de peso. No te culpes por errores del pasado, aprende a soltar y dejar ir, la vida es eso, vívelo ahora antes que sea más tarde.

Cancer

Demasiado fuerte, diles sí a los sueños, al amor, a la vida, no te preocupes por tus caídas púes te harás más fuerte. Disfruta cada segundo de tu vida y no dejes que nadie te quite el derecho de vivir pues ese es tuyo. Vienen momento de incertidumbre los cuales saldrás adelante sin embargo podrías deprimirte un poco al pensar que la vida y el mundo está en tu contra. Una noticia te va a hacer muy feliz, no tiene que ver con el amor así que ni te emociones. Ponte las pilas en pagos y deudas atrasadas o de lo contrario te meterás en problemas en próximas fechas. Momento de que nada te afecte, te haga daño, te lastime, has pasado por situaciones que te han desgarrado el alma.

Piscis

Vienen cambios muy buenos en lo laboral, déjate llevar por las oportunidades que el mundo pone en tus manos. Ya no dejes que nadie intervenga en tus sueños y pensamientos pues esos son solo tuyos y de nadie más. Cuídate de 2 amigas tuyas, son bien traicioneras y andan hablando tontería y media de tu ser, no confundas el amor con necesidad de sexo, ojo con eso. Tiempo de reflexionar y de preguntarte hacia dónde vas y qué te falta por realizar para ser feliz, no te sigas culpando por más errores que no te corresponden, enfrenta y vive tu vida como si se te terminara mañana, has sufrido y te has desilusionado sin embargo sigues aquí y quizás más fuerte que nunca, ya no caigas en errores, se feliz y muéstrale al mundo de qué estás hecho.

Acuario

Te reencontraras con una vieja amistad en el transcurso de la siguiente semana, recibirás noticias alentadoras de un asunto que has estado esperando a que se resuelva. No discutas con ese tipo de personas que no vale la pena arruinar tu felicidad con esa gente sin quehacer, son personas que resultan más ignorantes que la misma ignorancia, déjalas que ladren y digan lo que tienen que decir, sonríeles y retírate, eso les va a calar más que nada. Conocerás a una persona que cambiara tus expectativas, te va a hacer sentir de lo mejor y entre risa y risa te vas ir enamorando poco a poco deja de dejar las cosas para mañana y atiende tu vida hoy antes de que sea demasiado tarde porque eres muy de esos y esas, el face se ha vuelto una distracción en tu vida y ese es el motivo de que te atrases en tus deberes, ponte las pilas y saca ya los pendientes.

Capricornio

Te manejas en feromonas activadas y traes un chorromil de pegue, pero tu si eres muy de un solo amor y a pesar de que tu amor posiblemente este lejos de ti por la distancia, tu siempre mantendrás encendida esa llama y seguirás siendo fiel. Deja de pensar las cosas y escríbele a esa persona que te interesa o llámala, si no tienes los huevos o los ovarios para decírselo en su cara mándale un correo o carta y dile todo lo que sientes. Si ya empezaste hacer ejercicio y dieta no los dejes, bájale a los refrescos y harinas que esa es la clave perfecta. Te encontrarás con personas que intentan imponer su voluntad y que buscarán de alguna manera hacerte sentir menos.

Sagitario

Debes aprender a soltar todo eso que ya dolió demasiado y ver más por ti, no es momento de regresar a lo que ya comiste habiendo tantos nuevos platillos por comer, cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Es momento de que creas en tus sueños y en todo eso que mueve tu mundo. No te permitas caer por nada ni fracasar, vienen días llenos de muchos cambios y nuevos amores. Persona de piel clara te llega con chismes de ex pareja. Noticias de ultima hora sobre asuntos laborales. Y enfermedad en un familar. Es momento de ver todos esos p3dos que dejaste pendientes en tu pasado y comenzar a solucionarlos, no des pie a equivocaciones no es el mejor mes para hacerlo, aprende amar y a ver más por ti antes que por las demás personas. Cuidado con caídas o golpes y con asuntos relacionados con dinero, debes cuidar más tu economía para que puedas ver la luz en tus deudas.