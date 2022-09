Liz Cheney endurece postura hacia Trump y amaga con renunciar al Partido Republicano

La representante Liz Cheney (Wyoming) se ha convertido en la voz republicana de mayor rango en alzar la voz contra el expresidente Donald Trump, al grado de advertir sobre su renuncia en caso de que el exmandatario logre la candidatura presidencial en 2020.

“Me aseguraré de que Donald Trump… haré todo lo posible para asegurarme de que él no sea el candidato. Y si él es el candidato, no seré republicana”, dijo representante.

Cheney es hija del exvicepresidente Dick Cheney, pero se ha forjado una carrera alejada de su padre, tomando un papel protagónico en los últimos dos años, luego del asalto al Capitolio por parte de los seguidores MAGA del expresidente Trump.

Sus dos pasos decisivos fue votar en la Cámara para un juicio político al exmandatario y luego ser la vicepresidenta del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Congreso el 6 de enero del 2021, luego de un incendiario discurso del expresidente Trump.

Eso le ha costado a Cheney el respaldo de la base republicana que sigue al expresidente, ya que perdió las elecciones primarias en agosto pasado, donde Harriet Hageman –respaldada por Trump—se impuso con más de 30 puntos.

Wyoming es considerado un estado 90 por ciento republicano y el acercamiento de Cheney a la agenda demócrata sobre el asalto al Capitolio y la investigación a Trump no habría ayudado a la representante, quien el mismo día que reconoció su derrota anunció los siguientes pasos contra el expresidente con una movilización nacional.

Cheney dijo en una entrevista en un evento de The Texas Tribune que objetivos particulares entre los aspirantes republicanos: aquellos candidatos afines a Trump que difunden teorías de conspiración, como Kari Lake, aspirante a gobernar Arizona, aunque el objetivo central es Trump.

“No se trata de mí o de tomar una decisión sobre lo que voy a hacer… Ciertamente haré lo que sea necesario para asegurarme de que Donald Trump no esté cerca de la Oficina Oval”, expuso.

Sin embargo, se ha cuidado de unirse a cualquier batalla de los demócratas, incluso ha sido crítica con las políticas del presidente Joe Biden, pero considera importante que los votantes conozcan lo que ocurre en el Partido Republicano.

“Creo que es muy importante, ya que los votantes van a votar, que reconozcan y entiendan en qué consiste la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes hoy”, dijo.

Cheney ha evitado responder sobre una posible candidatura en 2024 hacia la Casa Blanca.

Sobre el asalto al Capitolio

La siguiente semana, el Comité Selecto de la Cámara retomará las audiencias públicas y Cheney adelantó que cualquier interacción del expresidente Trump sería “bajo juramento” y lo que ello implique.

“Permítanme decir que cualquier interacción que Donald Trump tenga con el comité será bajo juramento y sujeta a penas de perjurio”, advirtió.