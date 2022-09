El lanzamiento de Apple Pay Later podría retrasarse debido a problemas técnicos

Apple parece estar enfrentándose a algunos retrasos imprevistos que podrían retrasar la puesta en funcionamiento de Pay Later. Problemas técnicos “significativos” estarían obligando a la compañía a evaluar posponer hasta 2023 su lanzamiento oficial.

Un elemento que pareciera confirmar esta teoría planteada por el analista Mark Gurman, es el hecho de que en el sitio web de Apple no se especifica cuándo comenzará a estar operativa la función, tan solo se indica que “viene en una actualización futura”.

Es necesario recordar que Apple Pay Later es una función que permitirá a los usuarios realizar compras con pago diferido, sin intereses, a través de Apple Pay.

Pantalla de inicio de Apple Pay Later | Foto: Apple

Gurman apunta que Apple Pay Later es la única de las nuevas funciones de iOS 16 que no cuenta con una fecha de llegada específica . Lo propio no ocurre con otras características como el uso compartido de claves y los accesos directos de Siri sin configuración, las cuales se sabe que serán lanzadas este mismo año.

El analista sostiene que debido a los problemas que está enfrentado Apple, desde la empresa no están completamente seguros si podrán cumplir con los plazos que tenían previstos previamente para que sea presentado este año. Añade que, incluso, es posible que este no llegue a ser una realidad antes del lanzamiento de iOS 16.4, el cual está previsto que ocurra en la primavera de 2023.

“Escuché que ha habido desafíos técnicos y de ingeniería bastante significativos en la implementación del servicio, lo que genera retrasos”, dijo Gurman.

Esto representaría un duro golpe para Apple que tenía previsto que Pay Later estuviera disponible estas mismas navidades de forma tal que pudiese coincidir con una de las épocas de mayores ventas en el año.

Se desconoce si parte de los problemas que está sufriendo Apple vienen también por parte de los regulares, los cuales últimamente han estado prestando mayor atención a servicios como Pay Later que funcionan bajo un sistema de compre ahora, pague después. La razón de ello según han explicado es que representan un riesgo para los clientes al permitir que estos incurran en gastos que luego no sean capaces de pagar.

Sin embargo, esto no debería ser un problema directo para Apple ya que está previsto que será Apple Financing LLC, una de sus subsidiarias, quien se encargue de gestionar todo el funcionamiento de la función, una vez que esta ya se encuentre en funcionamiento.

