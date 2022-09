Gabriel Soto rompe el silencio tras rumores de la cancelación de su boda y supuesta infidelidad de Irina Baeva

Tras darse a conocer que la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto se pospuso surgieron los rumores que aseguran la relación había llegado a su fin, por lo que el actor rompió el silencio para revelar si es verdad que ya están separados.

Durante un encuentro con las cámaras de Despierta América en el aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista de la nueva producción de Televisa Univision, ‘Los caminos del amor’, habló por primera vez acerca de las especulaciones en torno a su relación con la actriz de origen ruso, quien actualmente se encuentra en Nueva York tomando un curso de actuación.

“Lo que pasa es que Irina ha estado de viaje y yo he estado inundado con las grabaciones, entonces no”, dijo Soto desestimando una posible ruptura.

Al ser cuestionado directamente si los planes de boda siguen en pie, el histrión dejó claro que su relación está intacta y mantienen sus deseos de convertirse en esposos.

“Sí, continuamos como pareja, claro que sí, los planes (de boda) también continúan, tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela, con su familia y todo eso, pero todo bien”, señaló.

Y aunque en meses recientes han llamado la atención en redes sociales debido a que no han compartido imágenes como solían hacerlo, Gabriel Soto fue puntual al responder que no tiene nada que ver lo que publican con la vida que llevan.

“Pero es que Instagram vemos, realidades no sabemos, no necesitamos publicar nada para saber que estamos (juntos). No tenemos que demostrarle a nadie nada”, añadió.

En cuanto a los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Irina Baeva con el actor y productor de Hollywood Britt George, con quien se le ha visto en actitud cariñosa, el también modelo se contradijo, pues aunque primero aseguró que estaban enterados de todo lo que se dice de ellos, enseguida mencionó a la reportera que no sabía a qué se refería.

“No, ya sabemos todos los chismes que salen siempre… No tengo ni idea de qué me hablas, son puros chismes, así que todo está bien”, puntualizó.

Cabe destacar que, quien también reaccionó a estos rumores fue Geraldine Bazán, quien habría dado like a una publicación en la que se hablaba de la vida que lleva la prometida de Gabriel Soto en Nueva York.

